Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Deuda argentina en tribunales internacionales

La justicia británica apura por el cupón PBI

La sentencia ya es definitiva y habilita a los acreedores a buscar embargos sobre activos del Estado en el exterior

La justicia británica apura por el cupón PBI

El tribunal superior de justicia en Londres / web

18 de Febrero de 2026 | 01:40
Edición impresa

La Justicia del Reino Unido volvió a presionar a la Argentina para que cumpla con una sentencia firme que la obliga a pagar cerca de U$S1.500 millones a los tenedores del Cupón PBI en euros. El fallo, dictado en Londres en junio de 2024, ya no admite apelaciones y habilita a los acreedores a avanzar con medidas para cobrar la deuda, incluidos posibles embargos sobre activos del Estado en el exterior.

El caso se originó a partir del cambio metodológico que aplicó el Indec en 2013 para calcular el crecimiento económico. Con esa modificación, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner informó una expansión anual de 3,2%, apenas por debajo del umbral de 3,3% que activaba el pago de intereses de los cupones atados al PBI. Esa decisión evitó desembolsos millonarios, pero abrió una serie de litigios en tribunales extranjeros.

A diferencia de la versión en dólares del Cupón PBI, que todavía se discute en Estados Unidos, la causa en euros ya cuenta con sentencia definitiva. El monto original rondaba los 1.300 millones de euros y fue incrementándose por la acumulación de intereses. La Argentina sólo pagó unos U$S300 millones, correspondientes a la garantía exigida para intentar apelar el fallo, recurso que finalmente fue rechazado.

Ante la falta de pago, los beneficiarios de la sentencia solicitaron a la Justicia británica avanzar con el proceso de discovery, el mecanismo que permite identificar bienes y derechos susceptibles de embargo. En ese marco, la corte londinense ordenó al país que, en un plazo de siete días, entregue información detallada sobre cuentas bancarias y financieras en el exterior, deudas superiores al millón de dólares a favor del Estado y contratos vinculados con concesiones energéticas y de exploración offshore firmados con contrapartes extranjeras.

El requerimiento incluye acuerdos recientes en el sector petrolero y energético, además de adjudicaciones de infraestructura realizadas en el último año y medio. Según especialistas, el objetivo es detectar cualquier flujo de fondos o activo que pueda ser alcanzado para ejecutar la sentencia. “Buscan embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido”, explicó el analista Sebastián Maril.

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno ya venía aportando documentación en el marco del discovery y que incluso acordó compartir con los demandantes la misma información presentada ante tribunales estadounidenses en causas similares. Sin embargo, los acreedores reclamaron datos adicionales, lo que motivó la nueva orden judicial.

LE PUEDE INTERESAR

El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia

LE PUEDE INTERESAR

Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones

El litigio por el Cupón PBI se convirtió en uno de los más relevantes para el país por su impacto potencial sobre las cuentas públicas y la estrategia financiera.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil

Los números de la suerte del miércoles 18 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump

Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Espectáculos
Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino
A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman
Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
“Pikachu Illustrator”: se vendió la carta de Pokémon más rara y cara del mundo
Policiales
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla