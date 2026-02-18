“Pikachu Illustrator”: se vendió la carta de Pokémon más rara y cara del mundo

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones
Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Reclamo por la recolección de los residuos del sistema de “bolsa verde”
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una carta de Pokémon extremadamente rara, propiedad del youtuber estadounidense Logan Paul, se vendió por 16.492.000 dólares, un récord para una de esas tarjetas coleccionables en una subasta.
La que se considera que es la única carta “Pikachu Illustrator” con calificación PSA 10, es decir en condiciones absolutamente impecables, fue comprada originalmente por Paul en otra venta sin precedentes en 2021, por 5,28 millones de dólares.
Esta vez fue adquirida por AJ Scaramucci, hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci, según la organización Guinness World Records.
Tras la exitosa puja, Paul colocó la carta, que según Guinness estaba unida a un collar de diamantes valorado en 75.000 dólares, alrededor del cuello de Scaramucci.
Guinness World Records la certificó como la carta de Pokémon más cara y la tarjeta coleccionable de mayor precio en general vendida en una subasta.
Desde Pikachu, el ratón eléctrico, hasta Jigglypuff, el globo con habilidades somníferas, pasando por Lucario, el luchador con cabeza de chacal, ahora hay más de 1.000 personajes Pokémon diferentes, y cada pocos años se lanzan nuevas “generaciones”.
LE PUEDE INTERESAR
“Dejó material grabado”: Silvina Luna tendrá serie: qué se sabe sobre el proyecto
LE PUEDE INTERESAR
¿Casita VIP? La fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Aunque siempre se han intercambiado y coleccionado, el valor de las cartas se ha disparado en los últimos años, no solo entre los aficionados al juego, sino también entre inversores que antes tenían poco o ningún interés.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí