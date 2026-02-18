Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Señalan incumplimientos de horarios y erradicación de puntos verdes

Reclamo por la recolección de los residuos del sistema de “bolsa verde”

18 de Febrero de 2026 | 01:59
Edición impresa

A los reclamos que se registran en diferentes puntos de la Ciudad con respecto a la recolección de residuos, ahora se suma un planteo referido a fallas de funcionamiento de la denominada “bolsa verde”.

La presentación, impulsada por una entidad ambientalista de la Región, advierte sobre la falta de regularización en las frecuencias, el incumplimiento de horarios y la erradicación de puntos verdes que se encontraban operativos en plazas y delegaciones municipales.

La iniciativa quedó expresada en un pedido al Municipio por el cumplimiento de la Ordenanza 10.661. En el documento, la organización sostiene que la estrategia actual del municipio tiende a degradar el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU), afectando tanto la recolección domiciliaria de bolsas verdes como los programas de difusión y concientización previstos por la normativa vigente.

La Ong Nuevo Ambiente es la responsable de esta solicitud, manifestando su preocupación por la superposición de programas como “Chau plásticos” con el sistema tradicional de reciclaje. La entidad reclama informes precisos sobre la cantidad de material recuperado en 2025, el destino de los residuos y el estado de los cestos para reciclables, denunciando que muchos fueron retirados o pintados de negro por la propia comuna.

El pedido de informes se sustenta en el derecho al libre acceso a la información pública ambiental, amparado por las leyes nacionales 25.675 y 25.831, además de la ley provincial 11.723. La organización busca conocer el número y nombre de las cooperativas que reciben el material, si cuentan con asistencia técnica y si se ha implementado el Registro Municipal de Grandes Generadores establecido por la Ordenanza 12.590.

Finalmente, los ambientalistas enfatizaron que el sistema de separación en origen nació de un reclamo histórico para evitar el relleno ilegal de la Ceamse y maximizar la recuperación de recursos.

