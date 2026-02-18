Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Mientras el oficialismo apura la reforma laboral

En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump

En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
18 de Febrero de 2026 | 01:43
Edición impresa

Javier Milei emprenderá hoy su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. El traslado ocurre en una semana decisiva para el oficialismo, que busca ordenar cambios en el proyecto de reforma laboral y tratarlo en la Cámara de Diputados el jueves, antes del final del período de sesiones extraordinarias.

El mandatario partirá después del mediodía rumbo a Washington y regresará el viernes por la mañana. Durante su estadía volverá a encontrarse cara a cara con el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de la primera reunión del Consejo de la Paz.

No es la primera vez que Milei viaja al exterior en simultáneo con debates legislativos sensibles. Al inicio de su mandato, durante una gira por Israel, debió seguir a distancia modificaciones centrales de la ley Bases y ordenó cambios en su equipo de gobierno.

El Consejo de la Paz es un órgano promovido por Trump que busca reemplazar parcialmente funciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En un primer momento el proyecto apuntaba a supervisar la reconstrucción de Gaza, pero luego amplió su alcance.

Milei participó de la presentación del organismo en Davos, durante el Foro Económico Mundial, donde se ubicó junto a Trump. Hasta el momento adhirieron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahréin; Kazajstán y Uzbekistán; Indonesia y Vietnam; Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría, Kosovo y Paraguay.

Sin embargo, aliados clave de Estados Unidos en la OTAN evitaron sumarse a la iniciativa, entre ellos Italia, gobernada por Giorgia Meloni.

Polémica en Cancillería

En esta oportunidad viajarán junto al Presidente su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. El canciller quedó en el centro de la escena el fin de semana tras denuncias cruzadas por la extensión de un contrato sin licitación por 114 millones de pesos para capacitación de personal, adjudicado a una entidad vinculada a la esposa de un funcionario nacional.

La agenda internacional del mandatario había sufrido recientemente un ajuste: la semana pasada suspendió un viaje a Mar-a-Lago para participar de la Hispanic Prosperity Gala. Finalmente intervino de manera virtual y recibió un reconocimiento.

Antes de partir, Milei mantuvo una reunión en la residencia de Olivos con Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores oficialistas, cuestionada por modificaciones en un artículo de la reforma laboral vinculado a las licencias médicas. El Gobierno intenta acelerar la sanción del proyecto para mostrar capacidad de gestión y evitar cambios que considera sensibles, como las propuestas opositoras sobre el Fondo de Asistencia Laboral.

Tras este desplazamiento, el Presidente prevé un nuevo viaje a Estados Unidos en marzo. Luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, participaría en Miami de un encuentro regional convocado por Trump y posteriormente asistiría en Nueva York a la Argentine Week, organizada por JP Morgan.

Mientras Milei concentra su actividad en el plano internacional, la vicepresidenta intensificó su agenda federal. Con su reciente visita a La Rioja, donde se reunió con el gobernador Ricardo Quintela, completó recorridas por 20 provincias. El Presidente, en cambio, visitó hasta ahora 11 distritos del país.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

