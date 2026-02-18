Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
El inicio del 2026 marca un sendero de divergencia para el dólar y la inflación en la Argentina, pues mientras el primero opera por debajo del precio que ostentaba al cierre de 2025, la inflación, lejos de descender, volvió a acelerarse y quedar cerca de un alto 3% mensual.
Esta disparidad debería seguirse muy de cerca para evitar en el futuro próximo otro episodio de atraso cambiario o, visto de otro modo, de una alta inflación en dólares.
Con ese escenario de fondo, las principales consultoras económicas locales y del exterior volvieron a ponerle números a las proyecciones para el 2026 y el 2027. Los últimos relevamientos muestran que las estimaciones de tipo de cambio e inflación registran cambios mínimos frente a las proyecciones difundidas en diciembre, lo que refuerza la idea de un escenario de relativa estabilidad en las expectativas del mercado.
De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso entre analistas locales y extranjeros señala que el proceso de desaceleración inflacionaria continúa, aunque con presiones asociadas al esquema cambiario y al ritmo de depreciación de la moneda. En materia de inflación, los datos más recientes indican que el índice de precios mantiene una tendencia descendente en términos interanuales, a pesar de que se registró una aceleración en los últimos meses. Los datos dados a conocer por el Indec la semana pasada pasado martes así lo reflejan.
Las proyecciones hacia adelante reflejan que este proceso de desaceleración se extenderá durante los próximos trimestres. Los panelistas de FocusEconomics estiman que los precios al consumidor aumentarán 25,4% en promedio en 2026, una cifra que incrementa en 1,4 punto porcentual la estimación informada un mes atrás.
Para 2027, el consenso ubica la inflación promedio en 15,7%, consolidando una trayectoria de menor variación de precios en el mediano plazo, aunque esta proyección es 0,8 punto porcentual más alta que la informada en la evaluación de enero último.
