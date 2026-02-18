Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción

Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
Crimen de Kim Gómez: empieza el juicio contra el adolescente imputado
El costo del metro cuadrado subió 1,27% durante el primer mes del año, según el relevamiento de Apymeco. Desde el sector señalan que sigue siendo negocio, pero exige un plan cada vez más preciso. Esperan el crédito
El precio del metro cuadrado registró en enero una suba del 1,27 por ciento y alcanzó los $2.019.993,42, superando la barrera de los dos millones de pesos, según informó la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción (Apymeco) en su reporte mensual de referencia local, que releva la evolución del costo de la construcción en la Ciudad.
El incremento muestra una aceleración respecto de diciembre, cuando el alza fue del 0,56 por ciento. En la práctica, el valor aumentó alrededor de $25.000 por metro cuadrado en apenas un mes, por lo que el arranque del año confirma así una tendencia alcista en el mercado inmobiliario.
La suba estuvo impulsada principalmente por un aumento del 1,67 por ciento en el rubro materiales y del 1,32 por ciento en la mano de obra. Con estos incrementos, la variación interanual del índice general se ubicó en 24,34 por ciento, mostrando una desaceleración en comparación con el mes anterior.
Uno de los datos más destacados del informe es que el precio del metro cuadrado medido en dólares subió 6,99 por ciento respecto a diciembre, al pasar de 1.344,25 a 1.427,56 dólares por metro cuadrado.
En enero, los mayores incrementos dentro del rubro materiales se registraron en los artefactos sanitarios, con una suba del 23 por ciento; las griferías, con el 20,14 por ciento; y la arena, con el 0,93 por ciento. Mientras, las bajas mensuales se dieron en las cales, que retrocedieron 13,29 por ciento; los ladrillos huecos, con una caída del 3,76 por ciento; y el hierro redondo, que disminuyó 0,6 por ciento.
En cuanto al cemento, desde la asociación señalaron que registró un aumento del 4,5 por ciento en comparación con el mes anterior, aunque en la medición interanual mostró una baja del 5,6 por ciento.
Asimismo, se informó que en enero se alcanzó un nuevo acuerdo salarial, que incluyó una suba no remunerativa.
Según el informe, en la variación mensual por rubros el mayor incremento lo registraron los materiales de construcción, con una suba del 1,67 por ciento.
Desde el sector profesional también analizaron el impacto de la suba en los costos de la construcción. Germán Zuloaga, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 (Capba 1), sostuvo: “El hecho de que el metro cuadrado supere los 2 millones de pesos muestra, en primer lugar, el fuerte encarecimiento en dólares de los costos de construcción en Argentina durante el último tiempo. Esto impacta directamente en el sector porque reduce los márgenes y obliga a replantear estrategias de inversión”.
También golpean los costos de tasas y permisos. “Hoy el costo de construir se incrementó fuertemente, no sólo por materiales y mano de obra, sino también por los derechos de construcción municipales, que tuvieron aumentos muy significativos y luego fueron indexados por inflación”, explicó.
Al analizar si en el actual contexto sigue siendo conveniente invertir en una obra nueva, Zuloaga, señaló: “Hoy construir sigue siendo negocio, pero ya no de manera automática ni homogénea. Es negocio en proyectos bien localizados, con demanda efectiva y una planificación financiera muy precisa. En cambio, en emprendimientos especulativos o en zonas con sobreoferta, el riesgo aumenta notablemente”.
En ese marco, el arquitecto señaló que muchos desarrolladores continúan con las obras para no desarmar equipos ni perder su capacidad operativa. “Sin embargo, existe todavía un stock importante de superficie edificada y, en varios casos, el valor de venta del metro cuadrado terminado se ubica por debajo del costo actual de construcción, lo que dificulta la recuperación de la inversión”, señaló.
Además, precisó que la recuperación de la inversión está atada a tres variables: el valor de venta final, el plazo de obra y la forma de financiamiento. “En un contexto de costos altos, la clave pasa por acortar los tiempos de ejecución, optimizar el diseño para reducir costos innecesarios y, sobre todo, asegurar preventas o esquemas mixtos que permitan financiar parte de la obra durante su desarrollo”, explicó.
Por otra parte, advirtió sobre la incertidumbre que genera el reciente cambio del Código de Ordenamiento Urbano, “lo que lleva a muchos inversores a actuar con mayor cautela”, señaló.
En este escenario, sostuvo que la expectativa del sector está puesta en el regreso del crédito. “Ya se observan algunas señales desde entidades bancarias para la compra de unidades terminadas y se espera que también se consoliden para la construcción”, indicó.
POR MES*
