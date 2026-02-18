Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones
Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Reclamo por la recolección de los residuos del sistema de “bolsa verde”
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como “Like a Virgin” de Madonna, falleció en California a los 75 años.
El artista también escribió temas para Cindy Lauper (“True Colors”), Whitney Houston (“So Emotional”) o incluso para los Pretenders (“I’ll Stand by You”), junto al compositor Tom Kelly.
En 1996 recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum “Falling into you”, de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí