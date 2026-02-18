Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna

18 de Febrero de 2026 | 02:42 Edición impresa

El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como “Like a Virgin” de Madonna, falleció en California a los 75 años.

El artista también escribió temas para Cindy Lauper (“True Colors”), Whitney Houston (“So Emotional”) o incluso para los Pretenders (“I’ll Stand by You”), junto al compositor Tom Kelly.

En 1996 recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum “Falling into you”, de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.