Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |BILLY STEINBERG

Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna

Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna

X (@RollingStone)

18 de Febrero de 2026 | 02:42
Edición impresa

El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como “Like a Virgin” de Madonna, falleció en California a los 75 años.

El artista también escribió temas para Cindy Lauper (“True Colors”), Whitney Houston (“So Emotional”) o incluso para los Pretenders (“I’ll Stand by You”), junto al compositor Tom Kelly.

En 1996 recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum “Falling into you”, de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia

Vaciamiento del interior: la migración rural acelera la urbanización en Argentina

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

La Feria de Emprendedores reunió a cientos de personas en Tandil
Últimas noticias de Espectáculos

Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino

A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman

Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre

“Pikachu Illustrator”: se vendió la carta de Pokémon más rara y cara del mundo
La Ciudad
Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
En Villa Elisa, el arreglo de una calle dejó un dique
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero saltó a escena
Policiales
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Información General
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Deportes
Quintero rescató a River: fusiló en un penal y venció a Bolívar 1 a 0
Escándalo en la Champions League: Vinicius denunció racismo de Prestianni y calentó el Benfica – Real Madrid
El pase de Cristian Medina al Botafogo, a horas de definirse
Eduardo Domínguez define quién reemplazará a Gabriel Neves en el mediocampo
Gimnasia anticipa su viaje por el paro general y ¿se vienen cambios en el equipo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla