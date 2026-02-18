Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Carne bovina

Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones

Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones

Cada vez hay más animales criados en feedlots / web

18 de Febrero de 2026 | 01:38
La Cámara de Feedlot alertó que se van acentuando cada vez más, con la seca del verano, los niveles de encierre del ganado para la terminación de las recrías de 2025 y también la necesidad de abastecimiento de materia prima de los frigoríficos que no encuentran la hacienda suficiente entre los productores.

En los establecimientos que dan hotelería, el 74% de la hacienda pertenece a la industria: el 42% con destino de consumo interno y el 58% de exportación.

La entidad que nuclea a los feedlot informó que el encierre en enero cayó levemente por una cuestión estacional ya que no hubo ese mes una fuerte oferta de terneros, pues su zafra comienza a fin de mes o inicios de marzo.

A pesar de esta baja, creció la participación de las empresas exportadoras en este negocio.

Y esta es toda una señal pensando cómo sería el mercado de la carne en un futuro no muy lejano.

En gran medida, el crecimiento de los encierres en los feedlot tiene que ver con la conveniencia de transformar el maíz en carne.

Por cada kilo de novillo se pueden comprar 15 de maíz cuando se estima que 12 a 1 ya es una relación conveniente, al impactar en subas en los precios, lo que ya se refleja en los primeros remates de invernada del año.

Esto le viene como anillo al dedo a todos los operadores que necesitan engordar hacienda ya que la oferta de terneros es limitada y se estima que incluso este año podría caer.

A eso se agrega que hay buena oferta forrajera y por lo tanto se estiran las recrías y la retención de parte de criadores.

Los datos indican que el 45% del total de hacienda encerrada es de estos frigoríficos, pero en los establecimientos hoteleros su participación llegó a 58%.

Además en el último mes aumentó 3% mientras que la participación de los consumeros cayó 3% y fue de 42% sobre el total.

De la hacienda que salió de los corrales de terminación, el 53,5% fue a frigoríficos exportadores, lo que no significa que toda la carne que se produjo por su faena terminó en los mercados internacionales, ya que todos integran sus negocios con la venta de cortes en el mercado doméstico.

Pero sí da cuenta a las claras de su crecimiento en la actividad del engorde a corral y en el negocio de la carne.

En 2025 creció 3,85% el consumo de carnes en Argentina, con 116,4 kilos por habitante.

 

