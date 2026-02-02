Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |MÁS TARDE ARGENTINOS-BELGRANO Y UNIÓN-GIMNASIA (M)

Racing busca reacción ante Tigre en Victoria

Racing busca reacción ante Tigre en Victoria

Adrián Martínez

2 de Febrero de 2026 | 00:35
Edición impresa

Desde las 19.45, Racing visita a Tigre en el Estadio Monumental de Victoria, en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura. Pablo Echavarría es el encargado de impartir justicia. Por su parte, a las 22 en simultáneo, Argentinos Juniors recibe a Belgrano y Unión a Gimnasia de Mendoza.

A diferencia del Matador, que lleva un triunfo y un empate en el inicio del campeonato, la Academia llega de capa caída, tras dos derrotas consecutivas. Primero ante Gimnasia (2-1) en el Bosque y luego con Rosario Central (2-1) en el Cilindro de Avellaneda.

Con relación al equipo, el entrenador Gustavo Costas prevé el regreso de Gastón Maritirena a la titularidad. Con esta modificación, Nazareno Colombo regresa a la dupla central con Agustín García Basso, y Marco Di Cesare es quien deja el once. Por su lado, Diego Dabove apostaría a la misma estructura que igualó 1-1 ante Belgrano en barrio Alberdi.

Por otro lado, a partir de las 22 en el pesebre del fútbol argentino, Argentinos Juniors se mide ante Belgrano, con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo.

El Bicho colorado de La Paternal, viene de igualar sin goles ante Estudiantes (RC), y con un penal malogrado de Tomás Molina en los minutos finales del encuentro. Pese a esto, los dirigidos por Nicolás Diez ganaron en la primera fecha de la Zona B frente a Sarmiento con el gol de Molina en el ocaso del partido.

En tanto, el Pirata cordobés, que comenzó el año con una gran victoria ante Rosario Central (2-1) en el Gigante de Arroyito, viene de igualar 1-1 ante el Matador en La Docta.

LE PUEDE INTERESAR

Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Corinthians se quedó con la Supercopa de Brasil

Siguiendo esta línea, Ricardo Zielinski entrenador de Belgrano repetiría el mismo equipo que del encuentro anterior, aguardando por la titularidad del Mudo Vázquez, quien ya hizo su reestreno ante Tigre. Por su parte, el DT de Argentino haría lo propio con sus dirigidos.

En simultáneo, en Santa Fe Unión recibe en el Estadio 15 de Abril a Gimnasia de Mendoza. El encuentro contará con Nazareno Arasa como árbitro principal.

El Tatengue aún no pudo encontrar su mejor versión y todavía no consiguió sumar de a tres en el Apertura, luego de igualar sin goles con Platense y de caer contra Lanús (2-1) en La Fortaleza, en un duelo en el que el equipo rojiblanco jugó con diez desde el final del primer tiempo por la polémica expulsión a Valentín Fascendini, que estará privado de disputar este compromiso.

Por otro lado, el conjunto de Mendoza viene de una derrota como local por la mínima con San Lorenzo, en un partido que significó el regreso de su Estadio a la Primera División tras 41 años. A pesar del traspié, el Lobo no desentonó con el nivel de la máxima categoría, en parte gracias a haberse movido durante el mercado de pases, sumando futbolistas como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, siendo este último el autor del hasta ahora único gol del Club en el torneo, en la victoria 1-0 ante Central Córodoba.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Boca y el sabor del reencuentro

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Últimas noticias de Deportes

Boca y el sabor del reencuentro

Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca

Central y River se repartieron los puntos

Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
Política y Economía
Extraordinarias 2026: arrancan con temas calientes
Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad
Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Policiales
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Una fuga de un instituto de menores se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
La Ciudad
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla