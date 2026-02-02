Racing busca reacción ante Tigre en Victoria

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Desde las 19.45, Racing visita a Tigre en el Estadio Monumental de Victoria, en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura. Pablo Echavarría es el encargado de impartir justicia. Por su parte, a las 22 en simultáneo, Argentinos Juniors recibe a Belgrano y Unión a Gimnasia de Mendoza.
A diferencia del Matador, que lleva un triunfo y un empate en el inicio del campeonato, la Academia llega de capa caída, tras dos derrotas consecutivas. Primero ante Gimnasia (2-1) en el Bosque y luego con Rosario Central (2-1) en el Cilindro de Avellaneda.
Con relación al equipo, el entrenador Gustavo Costas prevé el regreso de Gastón Maritirena a la titularidad. Con esta modificación, Nazareno Colombo regresa a la dupla central con Agustín García Basso, y Marco Di Cesare es quien deja el once. Por su lado, Diego Dabove apostaría a la misma estructura que igualó 1-1 ante Belgrano en barrio Alberdi.
Por otro lado, a partir de las 22 en el pesebre del fútbol argentino, Argentinos Juniors se mide ante Belgrano, con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo.
El Bicho colorado de La Paternal, viene de igualar sin goles ante Estudiantes (RC), y con un penal malogrado de Tomás Molina en los minutos finales del encuentro. Pese a esto, los dirigidos por Nicolás Diez ganaron en la primera fecha de la Zona B frente a Sarmiento con el gol de Molina en el ocaso del partido.
En tanto, el Pirata cordobés, que comenzó el año con una gran victoria ante Rosario Central (2-1) en el Gigante de Arroyito, viene de igualar 1-1 ante el Matador en La Docta.
Siguiendo esta línea, Ricardo Zielinski entrenador de Belgrano repetiría el mismo equipo que del encuentro anterior, aguardando por la titularidad del Mudo Vázquez, quien ya hizo su reestreno ante Tigre. Por su parte, el DT de Argentino haría lo propio con sus dirigidos.
En simultáneo, en Santa Fe Unión recibe en el Estadio 15 de Abril a Gimnasia de Mendoza. El encuentro contará con Nazareno Arasa como árbitro principal.
El Tatengue aún no pudo encontrar su mejor versión y todavía no consiguió sumar de a tres en el Apertura, luego de igualar sin goles con Platense y de caer contra Lanús (2-1) en La Fortaleza, en un duelo en el que el equipo rojiblanco jugó con diez desde el final del primer tiempo por la polémica expulsión a Valentín Fascendini, que estará privado de disputar este compromiso.
Por otro lado, el conjunto de Mendoza viene de una derrota como local por la mínima con San Lorenzo, en un partido que significó el regreso de su Estadio a la Primera División tras 41 años. A pesar del traspié, el Lobo no desentonó con el nivel de la máxima categoría, en parte gracias a haberse movido durante el mercado de pases, sumando futbolistas como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, siendo este último el autor del hasta ahora único gol del Club en el torneo, en la victoria 1-0 ante Central Córodoba.
