Empate de Barracas y Riestra con un VAR polémico

No se podía esperar otra cosa del choque entre Barracas Central y Deportivo Riestra. Los sospechados del fútbolo argentino tuvieron un final de partido a su medida, con un penal sobre la hora para Riestra que con la revisión del VAR se convirtió en penal para Barracas.
El final fue caliente en el estadio Claudio Tapia. La visita ganaba desde el primer tiempo con un gol de Antony Alonso y parecía que se quedaría con los tres puntos, porque en tiempo de descuento el árbitro Bruno Amiconi había cobrado penal para la visita, pero revisó la jugada a instancias del VAR Héctor Paletta y dio penal para el local por una mano de Nicolás Watson en la línea del área en el nacimiento de la jugada. Antes había decidido anularle un golazo a Jonathan Herrera tras revisar una supuesta falta sobre Enzo Taborda en el inicio de la jugada, en otro controversial fallo.
Con este resultado, ambos equipos -que jugarán este año por primera vez la Copa Sudamericana- siguen en la parte baja de la tabla: Riestra sumó su primera unidad en la Zona A y Barracas tiene 2 puntos en la Zona B.
