Berisso: noche de terror para el empleado de un kiosco

Un joven de 23 años la pasó muy mal en la madrugada de ayer por un hecho de inseguridad en el kiosco para el que trabaja en Berisso.

Fuentes policiales de esa ciudad indicaron que este empleado estaba a las 4 de la mañana en ese comercio, de avenida Montevideo y 35, cuando tras volver al sector del salón desde la cocina, se topó con dos desconocidos.

Enseguida comprendió que no eran clientes, dado que uno de ellos la amedrentó con un cuchillo y el cómplice le ordenó que se quedara quieto. Por eso, no se resistió.

Un vocero cercano a la investigación del asalto, puntualizó que “el que estaba armado se dirigió al mostrador y a la caja registradora. Y pese a que por los nervios y el susto no se había dado inicialmente, luego comprobó que esos delincuentes sustrajeron unos 40.000 pesos”.

“También robaron dos celulares, uno de él y el otro de la dueña del kiosco”, añadió. Y cerró: “se quedaron un minuto y luego escaparon en una bicicleta blanca”.