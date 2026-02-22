A una pareja de policías le tocó también sufrir un asalto

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
La inseguridad existente en todo el partido de La Plata es tan amplia que la puede padecer cualquiera, inclusive una pareja de policías, como pasó ahora en la localidad de Arana.
Por lo que pudo conocer este diario de fuentes seguras, un hombre y una mujer que cumplen funciones en la Policía bonaerense llegaron en el auto del efectivo, en los primeros minutos de ayer, a la casa de su suegra en dicha zona.
Un vocero allegado al caso confió que “llegaron a la 1.20 a la vivienda de un familiar, en 600 entre 12 y 13”.
Luego, citó que “ella bajó del coche y abrió el portón de la casa y cuando este subteniente descendió de su vehículo, se le aparecieron dos delincuentes y uno de ellos, con un arma de fuego, lo obligó a darle sus pertenencias porque le advirtió que si no lo hacía, lo mataba”.
Entonces, accedió a darle “una mochila, donde guardaba su pistola reglamentaria Bersa, calibre 9 milímetros, una cargador con 17 cartuchos más otro en la recámara y una muda de variada ropa”.
