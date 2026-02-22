Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Ocurrió en Arana

A una pareja de policías le tocó también sufrir un asalto

A una pareja de policías le tocó también sufrir un asalto
22 de Febrero de 2026 | 02:35
Edición impresa

La inseguridad existente en todo el partido de La Plata es tan amplia que la puede padecer cualquiera, inclusive una pareja de policías, como pasó ahora en la localidad de Arana.

Por lo que pudo conocer este diario de fuentes seguras, un hombre y una mujer que cumplen funciones en la Policía bonaerense llegaron en el auto del efectivo, en los primeros minutos de ayer, a la casa de su suegra en dicha zona.

Un vocero allegado al caso confió que “llegaron a la 1.20 a la vivienda de un familiar, en 600 entre 12 y 13”.

LLEGARON MOTOCHORROS

Luego, citó que “ella bajó del coche y abrió el portón de la casa y cuando este subteniente descendió de su vehículo, se le aparecieron dos delincuentes y uno de ellos, con un arma de fuego, lo obligó a darle sus pertenencias porque le advirtió que si no lo hacía, lo mataba”.

Entonces, accedió a darle “una mochila, donde guardaba su pistola reglamentaria Bersa, calibre 9 milímetros, una cargador con 17 cartuchos más otro en la recámara y una muda de variada ropa”.

 

LE PUEDE INTERESAR

Berisso: noche de terror para el empleado de un kiosco

LE PUEDE INTERESAR

Ladrones lo encañonaron y le vaciaron la camioneta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La falta de oferta empuja el precio de la carne

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

De la cuna de Hitler al cuartel policial: la decisión que reabre las heridas del nazismo

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
Últimas noticias de Policiales

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata

Más motociclistas, víctimas del descontrol vial

Frustran un plan narco para asesinar a un juez
Espectáculos
After office: el sexo y otras adicciones
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Deportes
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Triunfo agónico de Platense ante Barracas
La Ciudad
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla