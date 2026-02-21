Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |También se lució en “Euphoria” y en “The last ship”

Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA

La estrella de “Grey’s Anatomy” murió a menos de un año de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Tenía 53 años

Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA

eric dane murió al cumplirse 20 años de su primera aparición en “grey’s anatomy” como mark sloan

21 de Febrero de 2026 | 01:30
Edición impresa

Eric Dane, el célebre actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, murió el jueves, a los 53 años. Sus representantes informaron que el intérprete murió por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida también como la enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de que anunciara su diagnóstico.

“A lo largo de su camino con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar una diferencia para otros que enfrentan la misma lucha. Se le extrañará profundamente y se le recordará siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por la muestra de amor y apoyo que ha recibido”, indicó un comunicado oficial.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crió en California. Su padre, un marino, murió por una herida de bala cuando él tenía 7 años. Después de la secundaria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguió papeles como invitado en series como “Saved by the Bell”, “Married...With Children”, “Charmed” y “X-Men: the Last Stand”, además de una temporada del efímero drama médico “Gideon’s Crossing”.

Su gran salto llegó a mediados de la década del 2000, cuando fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan, también conocido como “McSteamy”, en el drama médico de ABC “Grey’s Anatomy”, un papel que desempeñó de 2006 a 2012 y que retomó en 2021. En 2019, dio un giro total y se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en el provocador drama de HBO “Euphoria”, papel que mantuvo hasta su muerte.

Dane también protagonizó, como Tom Chandler, el drama de TNT “The Last Ship”.

En abril de 2025, Dane anunció que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo. La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar, hablar con claridad y respirar. La mayoría de los pacientes muere entre tres y cinco años después del diagnóstico.

LE PUEDE INTERESAR

La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”

LE PUEDE INTERESAR

“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”

Dane se convirtió en defensor de la concienciación sobre la ELA, al ofrecer una conferencia de prensa en Washington sobre la autorización previa de los seguros de salud. “Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión, como ‘Grey’s Anatomy’, en el que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como un paciente que lucha contra la ELA”, dijo en ese momento. En septiembre de ese año, ALS Network lo nombró como ganador de su premio al defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.

Está previsto que un libro de memorias de Dane se publiquen en 2026. “Book of Days: A Memoir in Moments” será editado por The Open Field, de Maria Shriver, un sello de Penguin Random House. Según Open Field, Dane repasará momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en “Grey’s Anatomy” hasta el nacimiento de sus dos hijas y el momento en que supo que tenía ELA.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo
Últimas noticias de Espectáculos

Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces

La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”

“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”

Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
La Ciudad
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Policiales
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata
VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio
Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla