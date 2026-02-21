Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
La estrella de “Grey’s Anatomy” murió a menos de un año de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Tenía 53 años
Eric Dane, el célebre actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, murió el jueves, a los 53 años. Sus representantes informaron que el intérprete murió por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida también como la enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de que anunciara su diagnóstico.
“A lo largo de su camino con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar una diferencia para otros que enfrentan la misma lucha. Se le extrañará profundamente y se le recordará siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por la muestra de amor y apoyo que ha recibido”, indicó un comunicado oficial.
Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crió en California. Su padre, un marino, murió por una herida de bala cuando él tenía 7 años. Después de la secundaria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguió papeles como invitado en series como “Saved by the Bell”, “Married...With Children”, “Charmed” y “X-Men: the Last Stand”, además de una temporada del efímero drama médico “Gideon’s Crossing”.
Su gran salto llegó a mediados de la década del 2000, cuando fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan, también conocido como “McSteamy”, en el drama médico de ABC “Grey’s Anatomy”, un papel que desempeñó de 2006 a 2012 y que retomó en 2021. En 2019, dio un giro total y se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en el provocador drama de HBO “Euphoria”, papel que mantuvo hasta su muerte.
Dane también protagonizó, como Tom Chandler, el drama de TNT “The Last Ship”.
En abril de 2025, Dane anunció que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo. La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar, hablar con claridad y respirar. La mayoría de los pacientes muere entre tres y cinco años después del diagnóstico.
La despedida del elenco de "Grey's Anatomy"
"Generación Dorada" Todo listo para el regreso estelar de "Gran Hermano"
Dane se convirtió en defensor de la concienciación sobre la ELA, al ofrecer una conferencia de prensa en Washington sobre la autorización previa de los seguros de salud. “Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión, como ‘Grey’s Anatomy’, en el que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como un paciente que lucha contra la ELA”, dijo en ese momento. En septiembre de ese año, ALS Network lo nombró como ganador de su premio al defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.
Está previsto que un libro de memorias de Dane se publiquen en 2026. “Book of Days: A Memoir in Moments” será editado por The Open Field, de Maria Shriver, un sello de Penguin Random House. Según Open Field, Dane repasará momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en “Grey’s Anatomy” hasta el nacimiento de sus dos hijas y el momento en que supo que tenía ELA.
