Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces

EL GRUPO EN ACCIÓN EN UNa de las coreografías que mañana, desde las 15.30, serán parte de su show

El coreógrafo Alex Gobbi tuvo una inquietud que lo llevó a crear, hace ya cuatro años, Resiliencia, una compañía de baile de hip hop atravesada por “un concepto grupal que habla sobre nuestros orígenes, cultura y comunidad”, y que mañana tendrá su primera presentación en el Teatro Argentino.

Según contó el joven director y coreógrafo en diálogo con EL DIA, fue la falta de identificación en el ambiente de la danza actual lo que lo llevó a abrirse camino propio buscando una alternativa. “No me sentía cómodo en ningún espacio puntual. Sentía que a la danza le hacía falta salir de lo superficial y adentrarse en comunicar cosas importantes y necesarias”. Y así lo hizo. Pero no lo hizo solo sino acompañado por amigos que tenían la misma sensación de insatisfacción. Así, abrazados en comunidad, le dieron vida a este proyecto que hoy está integrado por 14 miembros, entre bailarines, intérpretes, docentes de danza, cantantes y actores.

romper estructuras

Docente de hip hop, Gobbi aseguró que cuando planteó este proyecto lo hizo “para romper estructuras”. “Poner a este género como técnica en lo coreográfico, pero que la música no sea de ese estilo, fue salir de esa estructura que se le suele conservar a la danza en general”, explicó. En este sentido, remarcó que la característica diferencial de este grupo es “la manera en la que abrimos el concepto freestyle a cualquier estilo para que cada integrante se pueda seguir identificando”.

En sus inicios, el grupo tenía encuentros en la Torre II en donde ensayaban diferentes cuadros que luego grababan y compartían en redes sociales (@_resiliencia._). Lo que al principio fue a pulmón, y con los pocos recursos que tenían, con el tiempo se fue profesionalizando.

“Vamos soñando en la medida que hacemos, desde conseguir una mejor calidad en los videos hasta poder gestionar todo un evento como el del Argentino”, manifestó Gobbi, líder del grupo formado por jóvenes de entre 20 y 28 años.

Ahora, la compañía se prepara para un show muy significativo, en tanto es el primero de forma oficial. Será mañana a las 15.30 en la plaza seca exterior del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, y con entrada libre y gratuita. “Si bien ya hemos pisado varios escenarios a lo largo de nuestro recorrido, esta vez es especial, ya que vamos a unir todos los cuadros coreográficos que hicimos en estos años para contar una historia”, adelantó. “Va a ser una experiencia que queremos brindarles, destinada a artistas, bailarines y cualquier persona que sienta que nuestro objetivo les representa: unir generaciones, compartir algo nuevo desde una perspectiva antigua donde cualquier edad se sienta identificada con nuestro arte”, agregó Alex Gobbi.

ACERCAR A LOS JÓVENES

Con un nombre que es toda una declaración de sentido, los jóvenes de Resiliencia buscan transmitir a sus pares una “conciencia cultural e histórica” que notan ausente. En este sentido, aseguró que con este proyecto busca “acercar a los jóvenes al pasado, a reconocerse a sí mismos latinoamericanos y entender nuestras raíces. El mensaje es visibilizar, ya que nuestro pasado como latinos y argentinos, aunque en cierto punto pese, nos tiene que hacer sentir orgullosos de nuestra fortaleza”.