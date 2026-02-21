“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en Argentina

La familia Montaner vivirá este sábado un momento de profunda sensibilidad en la Ciudad de Buenos Aires. La cantante Evaluna, hija menor de Ricardo Montaner, aterrizó días atrás de sorpresa en territorio argentino junto a sus hijas, Índigo y Amaranto, con un objetivo muy especial: que las pequeñas vean a su abuelo sobre un escenario por primera vez.

La esposa de Camilo decidió mantener la tradición familiar de acompañar al patriarca en sus giras, tal como ella lo hizo desde que tiene uso de razón. En esta oportunidad, el reencuentro tuvo lugar previo a los conciertos que el cantautor brindará este fin de semana en la capital argentina.

Este sábado, las niñas verán por primera vez a su abuelo en un show en el Movistar Arena, en el marco de su gira "El Último Regreso Tour 2026", con producción de Fenix Entertainment.

"Un momento de locura y amor"

A través de sus redes sociales, Evaluna compartió el video del instante exacto en el que sorprendieron al intérprete de "Me va a extrañar". Montaner, visiblemente conmovido y sin poder dar crédito a lo que veía, se fundió en un tierno abrazo con su nieta Índigo.

"El amor infinito hace cosas como esta. Índigo y Amaranto llegaron a Buenos Aires y van a verme por primera vez en un concierto. Yo no puedo más de tanta emoción", expresó el artista en su perfil de Instagram.

Tradición que se hereda

Para Evaluna, este viaje representa un hito generacional. "28 años viéndote en concierto. No me podía perder este. Te amo", escribió la joven madre en su feed, dejando claro que el vínculo con la música y el apoyo incondicional a su padre sigue intacto ahora que ella transita su propia maternidad.

El gesto, que fue planeado en absoluto secreto, dejó al cantante "loco de amor", según sus propias palabras, preparándolo de la mejor manera para sus próximas presentaciones en Buenos Aires, rodeado de sus afectos más cercanos.