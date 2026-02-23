SANTIAGO BELTRÁN (6)

En medio de una situación tan compleja como la que está atrevesando River la aparición de Santiago Beltrán es de lo mejor: solo por él sus compañeros quedaron en partido. Tuvo un par de tapadas de nivel. Será el arquero por las próximas fechas porque Armani se resintió de su Talón de Aquiles. Se ganó el arco del Millonario. No es un problema para Gallardo.

MAL DE LESIONES Y EN JUGADORES CON EXPERIENCIA (3)

JuanFernando Quintero, con una molestia en el posterior de su pierna izquierda y Franco Armani, otra vez con problemas en su Talón de Aquiles, bajas y puntos bajos del equipo.

DARÍO HERRERA ACOMPAÑÓ EL PARTIDO SIN PROBLEMAS (6)

No es común que tenga partidos así, sin polémicas ni discusiones. Esta vez Daríom Herrera psó por el Amalfitani y controló el partido con mucha soltura. Cobró lo justo y necesario y con eso le alcanzó.

Franco Armani (5)

No tuvo culpa en el gol de Lanzini pero tampoco se pudo estirar como para tapar el remate. Después tapó un tiro peligroso.Se fue en el entretiempo con una lesión

Gonzalo Montiel (4)

De un flojísimo primer tiempo, mejoró algo en la parte final. Pasó al ataque pero erró un gol claro.

l. Martínez Quarta (4)

No hizo pie. No fue un buen partido del central al que le está costando mucho su falta de ritmo de juego.

Paulo Díaz (4)

El chileno, que supo ser un puntal, sigue en caída libre. Para colmo fue amonestado y casi se va expulsado. No mejora, como tampoco la defensa del Millonario

matías viña (4)

Quedó mal parado en la jugada del gol de Vélez. Problemas en la marca en el primer tiempo, mejoró luego.

Fausto Vera (4)

Una sombra del jugador que explotó en Argentinos y jugó en Brasil. Desaparecido en el mediocampo.

Aníbal Moreno (5)

Del mismo modo que Vera. El esquema falló y siempre quedó en inferioridad numérica. Mejoró bastante en el complemento pero no alcanzó.

Tomás Galván (4)

Fue el primer reemplazo de Gallardo. Y no estaba lesionado. Le tocó estar en cancha en el peor momento del equipo.

Juan Fernando Quintero (3)

Jugó solo 27 minutos. Perdió la pelota en el gol de Vélez en la mitad de cancha. Luego se fue con una molestia.

Facundo Colidio (4)

Otro de los puntos bajos del equipo. No encontró lugar ni estilo. Aún así jugó los 90 minutos.

Sebastián Driussi (4)

No estuvo en el partido. No participó en ninguna jugada de su equipo.

INGRESARON

Joaquín Freitas (6)

Ingresó bien y protagonizó los mejores momentos del equipo. Le dio un refresco al equipo.

Kendry Paéz (5)

Ingresó en el segundo tiempo pero se fue a los 25 minutos. Tuvo una chance clara. Mostró buenas sensaciones pero poco más.

Ian Subiabre (5)

Le dio más movilidad pero erró un gol increíble. Pero increíble de verdad.

Santiago Beltrán (6)

Reemplazó a Armani y le sacó dos goles a Romero. Fue de lo mejor del equipo.

G. Galoppo (5)

Tuvo un gol en sus pies pero remató afuera.

PROMEDIO

4,50

