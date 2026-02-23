Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de River vs Vélez

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de River vs Vélez
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

23 de Febrero de 2026 | 01:59
Edición impresa

 

SANTIAGO BELTRÁN (6)

En medio de una situación tan compleja como la que está atrevesando River la aparición de Santiago Beltrán es de lo mejor: solo por él sus compañeros quedaron en partido. Tuvo un par de tapadas de nivel. Será el arquero por las próximas fechas porque Armani se resintió de su Talón de Aquiles. Se ganó el arco del Millonario. No es un problema para Gallardo.

LE PUEDE INTERESAR

Newell’s en llamas y Bernardi interino

LE PUEDE INTERESAR

Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River

MAL DE LESIONES Y EN JUGADORES CON EXPERIENCIA (3)

JuanFernando Quintero, con una molestia en el posterior de su pierna izquierda y Franco Armani, otra vez con problemas en su Talón de Aquiles, bajas y puntos bajos del equipo.

DARÍO HERRERA ACOMPAÑÓ EL PARTIDO SIN PROBLEMAS (6)

No es común que tenga partidos así, sin polémicas ni discusiones. Esta vez Daríom Herrera psó por el Amalfitani y controló el partido con mucha soltura. Cobró lo justo y necesario y con eso le alcanzó.

 

Franco Armani (5)
No tuvo culpa en el gol de Lanzini pero tampoco se pudo estirar como para tapar el remate. Después tapó un tiro peligroso.Se fue en el entretiempo con una lesión

Gonzalo Montiel (4)
De un flojísimo primer tiempo, mejoró algo en la parte final. Pasó al ataque pero erró un gol claro.

l. Martínez Quarta (4)
No hizo pie. No fue un buen partido del central al que le está costando mucho su falta de ritmo de juego.

Paulo Díaz (4)
El chileno, que supo ser un puntal, sigue en caída libre. Para colmo fue amonestado y casi se va expulsado. No mejora, como tampoco la defensa del Millonario

matías viña (4)
Quedó mal parado en la jugada del gol de Vélez. Problemas en la marca en el primer tiempo, mejoró luego.

Fausto Vera (4)
Una sombra del jugador que explotó en Argentinos y jugó en Brasil. Desaparecido en el mediocampo.

Aníbal Moreno (5)
Del mismo modo que Vera. El esquema falló y siempre quedó en inferioridad numérica. Mejoró bastante en el complemento pero no alcanzó.

Tomás Galván (4)
Fue el primer reemplazo de Gallardo.  Y no estaba lesionado. Le tocó estar en cancha en el peor momento del equipo.

Juan Fernando Quintero (3)
Jugó solo 27 minutos. Perdió la pelota en el gol de Vélez en la mitad de cancha. Luego se fue con una molestia.

Facundo Colidio (4)
Otro de los puntos bajos del equipo. No encontró lugar ni estilo. Aún así jugó los 90 minutos.

Sebastián Driussi (4)
No estuvo en el partido. No participó en ninguna jugada de su equipo.

INGRESARON

Joaquín Freitas (6)
Ingresó bien y protagonizó los mejores momentos del equipo. Le dio un refresco al equipo.

Kendry Paéz (5)
Ingresó en el segundo tiempo pero se fue a los 25 minutos. Tuvo una chance clara. Mostró buenas sensaciones pero poco más.

Ian Subiabre (5)
Le dio más movilidad pero erró un gol increíble. Pero increíble de verdad.

Santiago Beltrán (6)
Reemplazó a Armani y le sacó dos goles a Romero. Fue de lo mejor del equipo.

G. Galoppo (5)
Tuvo un gol en sus pies pero remató afuera.

PROMEDIO
4,50
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Newell’s en llamas y Bernardi interino

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Últimas noticias de Deportes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Etcheverry: un campeón marcado con épica

River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?
Espectáculos
“El agente secreto”: pinta tu dictadura y pintarás el mundo
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Los Premios Bafta: “Una batalla tras otra” ganó y se posicionó para los Oscar
“Nos habían conseguido todo”: el gesto de Frank Sinatra con Palito Ortega
Las Trillizas esperan otro nieto más, el número 22
Policiales
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
La Ciudad
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
De viajes a cumpleaños: las mascotas más mimadas que nunca
Política y Economía
Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas
Apuran la baja de la edad de la imputabilidad en el Senado
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Apuntando a recuperar liderazgo, la UCR local renovará su conducción
AFA-gate: revuelo por un festejo de un camarista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla