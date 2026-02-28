Clinton sobre Epstein: “No vi nada, no hice nada malo”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Bill Clinton, de 79 años, se presentó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en medio de una tormenta política que no deja de crecer. El ex mandatario demócrata intentó despegarse del multimillonario Jeffrey Epstein con una frase contundente: “No tenía ni idea de los crímenes que estaba cometiendo”.
Visiblemente firme en su declaración inicial —que luego publicó en su cuenta de X— insistió: “No vi nada ni hice nada malo”.
Pero las imágenes y documentos que volvieron a circular en los últimos días volvieron a encender la polémica.
El nombre de Clinton aparece reiteradamente en los llamados “archivos Epstein”. Según registros, el ex presidente voló al menos 16 veces en el avión privado del financista.
Entre las revelaciones más impactantes figuran fotografías inéditas: Clinton en un jacuzzi y otras imágenes junto a Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada por trata.
Aunque la mera aparición en los archivos no constituye prueba de delito, el daño político ya está hecho.
Clinton se defendió con vehemencia: “No importa cuántas fotos me muestren. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi”.
También aseguró que jamás habría volado con Epstein de haber sospechado lo que ocurría: “Si hubiera tenido la menor idea, lo habría denunciado yo mismo”.
Uno de los tramos más explosivos de la comparecencia fue cuando Clinton cuestionó que su esposa hubiera sido citada el día anterior. “La obligaron a comparecer cuando no tuvo nada que ver. Eso estuvo mal”.
Hillary ya había declarado que “no tiene esa información” y negó haber viajado en el avión o visitado la isla privada.
El ex presidente incluso elevó el tono: “Pueden citar a diez personas o a diez mil. Pero citarla a ella estuvo mal”.
El caso se convirtió rápidamente en un campo de batalla partidario.
El republicano James Comer lanzó una advertencia: “Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Ahora vamos a hacer muchas preguntas”.
Pero desde el ala demócrata contraatacaron. El congresista Suhas Subramanyam fue directo: “Estamos hablando con el presidente equivocado. Trump es quien entorpece esta investigación”.
El nombre de Donald Trump vuelve así al centro de la escena, mientras el caso Epstein amenaza con convertirse en una bomba política de alto voltaje.
