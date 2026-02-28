Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Su declaración

Clinton sobre Epstein: “No vi nada, no hice nada malo”

Clinton sobre Epstein: “No vi nada, no hice nada malo”

Bill Clinton

28 de Febrero de 2026 | 01:28
Edición impresa

Bill Clinton, de 79 años, se presentó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en medio de una tormenta política que no deja de crecer. El ex mandatario demócrata intentó despegarse del multimillonario Jeffrey Epstein con una frase contundente: “No tenía ni idea de los crímenes que estaba cometiendo”.

Visiblemente firme en su declaración inicial —que luego publicó en su cuenta de X— insistió: “No vi nada ni hice nada malo”.

Pero las imágenes y documentos que volvieron a circular en los últimos días volvieron a encender la polémica.

El nombre de Clinton aparece reiteradamente en los llamados “archivos Epstein”. Según registros, el ex presidente voló al menos 16 veces en el avión privado del financista.

Entre las revelaciones más impactantes figuran fotografías inéditas: Clinton en un jacuzzi y otras imágenes junto a Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada por trata.

Aunque la mera aparición en los archivos no constituye prueba de delito, el daño político ya está hecho.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Estados Unidos aconseja evacuar personal en Israel en medio de las tensiones con Irán

LE PUEDE INTERESAR

Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"

Clinton se defendió con vehemencia: “No importa cuántas fotos me muestren. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi”.

También aseguró que jamás habría volado con Epstein de haber sospechado lo que ocurría: “Si hubiera tenido la menor idea, lo habría denunciado yo mismo”.

Defendió a Hillary

Uno de los tramos más explosivos de la comparecencia fue cuando Clinton cuestionó que su esposa hubiera sido citada el día anterior. “La obligaron a comparecer cuando no tuvo nada que ver. Eso estuvo mal”.

Hillary ya había declarado que “no tiene esa información” y negó haber viajado en el avión o visitado la isla privada.

El ex presidente incluso elevó el tono: “Pueden citar a diez personas o a diez mil. Pero citarla a ella estuvo mal”.

El caso se convirtió rápidamente en un campo de batalla partidario.

El republicano James Comer lanzó una advertencia: “Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Ahora vamos a hacer muchas preguntas”.

Pero desde el ala demócrata contraatacaron. El congresista Suhas Subramanyam fue directo: “Estamos hablando con el presidente equivocado. Trump es quien entorpece esta investigación”.

El nombre de Donald Trump vuelve así al centro de la escena, mientras el caso Epstein amenaza con convertirse en una bomba política de alto voltaje.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Oficial: cuánto costará viajar en micro en La Plata desde el domingo

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta

Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Últimas noticias de El Mundo

¡Alerta máxima en Cuba!: Trump evalúa “tomar” la isla

Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"

Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país

¡Habló Nahuel Gallo!: la emotiva charla con su mujer
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Steimbach: “Bajar un escalón es un trampolín”
Boca busca enderezar el rumbo en el campeonato
¿Gallardo se fue por peleas con los jugadores?
Una grave lesión dejó a Carboni sin Mundial
Policiales
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Nueva citación a indagatoria para una empresaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla