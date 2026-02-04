Banfield lo dio vuelta y obtuvo su primer triunfo

En el estadio Florencio Sola, Banfield derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y consiguió su primer triunfo en la Zona B del Torneo Apertura. Por su parte, el elenco cordobés sigue sin poder sumar de a tres.

En la primera parte, el conjunto de Córdoba abrió rápidamente el marcador: a los 11 minutos, luego de un tiro en el palo de Tomás González, Martín Garnerone se adueñó del rebote y definió de derecha el 1-0.

Y en el complemento, llegó la reacción de Banfield, que hizo méritos para dar vuelta la historia. A los 12 minutos, Lautaro Gómez convirtió el 1-1 con un bombazo desde afuera del área, que dejó parado al arquero Bacchia.

Y a los 43, llegó el 2-1: luego de un buen centro de Abraham, el ex Estudiantes, Mauro Méndez convirtió un golazo de cabeza. En primera instancia, se cobró offside, pero desde el VAR le avisaron a Sebastián Zunino que el jugador estuvo habilitado, por lo que cambió la decisión. De esta forma, Banfield se quedó con tres puntos importantes, para empezar a despegar en el campeonato.