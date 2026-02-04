El Xeneize y la polémica por sus 40 mil socios menos: ¿qué sucedió?

El mundo Boca se vio convulsionado luego de una publicación por parte de la AFA, que señaló que el club de la Ribera perdió 40 mil socios en el último año y medio. Ante esto, muchos hinchas criticaron esto, pero desde el club salieron a romper el silencio y revelaron qué sucedió.

El encargado de ser voz oficial fue el secretario general del Xeneize, Ricardo Rosica, quien detalló que hubo depuración porque había muchos que habían muerto o que habían dado de baja. “Para tranquilidad de todos los socios, Boca no perdió 40 mil. Hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En nuestro padrón, por ejemplo, figuraba el socio Número 1 del club (ya fallecido). Hicimos un convenio con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) para depurarlo. Había gente fallecida por la que nadie le avisaba al club y seguía estando en el padrón. Entonces el número de socios era muy superior al de la realidad. Este blanqueamiento o depuración del padrón nunca se hizo”, destacó en el canal oficial del club.

Y agregó: “Había socios que dejaron de pagar la cuota en 2010, 2012 o 2015 y con este convenio con el RENAPER se hizo la depuración. Sacamos a los fallecidos y los que no pagaban. En 2020, con la pandemia, no les pedimos a los socios que se pusieran al día más allá de que el estatuto del club marca que a los seis meses de no pagar la cuota deberán darse de baja”.

Y cerró: “Había personas fallecidas a los que les seguían pagando una cuota o abono para tener el lugar y después se lo alquilaban a turistas. Ahora el abono no está más a su nombre. Había dinero que no le ingresaba al club. Si el club perdió, es con los que habían dejado de pagar”.