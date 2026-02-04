El Xeneize y la polémica por sus 40 mil socios menos: ¿qué sucedió?

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mundo Boca se vio convulsionado luego de una publicación por parte de la AFA, que señaló que el club de la Ribera perdió 40 mil socios en el último año y medio. Ante esto, muchos hinchas criticaron esto, pero desde el club salieron a romper el silencio y revelaron qué sucedió.
El encargado de ser voz oficial fue el secretario general del Xeneize, Ricardo Rosica, quien detalló que hubo depuración porque había muchos que habían muerto o que habían dado de baja. “Para tranquilidad de todos los socios, Boca no perdió 40 mil. Hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En nuestro padrón, por ejemplo, figuraba el socio Número 1 del club (ya fallecido). Hicimos un convenio con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) para depurarlo. Había gente fallecida por la que nadie le avisaba al club y seguía estando en el padrón. Entonces el número de socios era muy superior al de la realidad. Este blanqueamiento o depuración del padrón nunca se hizo”, destacó en el canal oficial del club.
Y agregó: “Había socios que dejaron de pagar la cuota en 2010, 2012 o 2015 y con este convenio con el RENAPER se hizo la depuración. Sacamos a los fallecidos y los que no pagaban. En 2020, con la pandemia, no les pedimos a los socios que se pusieran al día más allá de que el estatuto del club marca que a los seis meses de no pagar la cuota deberán darse de baja”.
Y cerró: “Había personas fallecidas a los que les seguían pagando una cuota o abono para tener el lugar y después se lo alquilaban a turistas. Ahora el abono no está más a su nombre. Había dinero que no le ingresaba al club. Si el club perdió, es con los que habían dejado de pagar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí