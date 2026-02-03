VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos

El desprendimiento de un balcón de un edificio de La Plata puso en riesgo a los vecinos en la noche de este lunes. Esta vez el hecho tuvo lugar en 38 entre 2 y 3, en un edifico de Barrio Norte. Según los relatos, los pedazos de material cayeron desde el último piso. Si bien se trata de un inmueble "finalizado hace poco más de diez años", a diferencia de casos recientes ocurridos en casas antiguas, la problemática sigue representando un peligro real para los platenses.

Desde la cuadra consignaron que la caída de trozos de balcón tuvo lugar a eso de las 22.30 y en medio de la preocupación manifestaron cierto alivio "porque pudo ser una tragedia". "No mató a nadie de milagro", aseguraron. Asimismo, explicaron que la rotura del balcón provocó también la caída de algunas macetas y plantas.

Esta mañana se supo además que parte de la mampostería impactó contra un vehículo que habría estado estacionado sobre la calle. "Rompió un auto", indicaron desde el barrio. A raíz del tenso momento, vecinos dieron aviso a la policía y pronto se llevó a cabo un operativo de seguridad. En ese marco, agentes encintaron el tramo de la acera a fin de que los transeúntes eviten pasar por el lugar y resguarden su seguridad.

Balcones en mal estado

La semana pasada la Ciudad volvió a estar en vilo por la caída de mampostería de edificios antiguos. El viernes, se vivió un hecho sumamente riesgoso en torno a una histórica propiedad de 7 entre 46 y 47, de donde cayeron grandes pedazos de material. En esa ocasión un vecino que había descendido de un micro en pleno horario pico recibió un impacto en el hombro. Si bien sólo sufrió raspones y un golpe leve, las consecuencias pudieron haber sido mucho mayor dado los pesados trozos de material que dieron contra el piso.

Días antes, el martes, se denunció la caída de una vasta cantidad de mampostería de un inmueble de 60 entre 1 y 115. Asustado por ese panorama, un hombre del barrio expresó que "casi me mata", ya que había pasado por el lugar unos minutos antes. Al respecto sostuvo que no era la primera vez que encontraba trozos de pared en el piso y reclamó medidas urgentes por parte de las autoridades competentes a fin de “evitar una desgracia".

Los balcones de edificios antiguos son un peligro en La Plata

El registro de incidentes causados por el deterioro edilicio sumó un nuevo episodio el pasado 30 de octubre. Cerca del mediodía, el frente de una propiedad de época situada en la calle 53, entre 10 y 11, sufrió el desprendimiento de una parte de su estructura que terminó sobre la acera. Ante la falta de respuestas oficiales inmediatas, los residentes de la zona improvisaron un vallado preventivo utilizando un balde, listones de madera y cinta de peligro para evitar que los peatones caminaran por el sector afectado.

Apenas unos días antes, el 25 de octubre, se notificó una situación de similares características en la calle 10, entre 40 y 41. Según el testimonio de una propietaria afectada, la falla se originó por la rotura de un antiguo soporte del sistema de iluminación pública que cruzaba la calzada, lo que provocó daños materiales en la fachada de su casa, la destrucción de una cámara de vigilancia y afectaciones en la vivienda lindera. La vecina remarcó que, a pesar de la magnitud de los escombros caídos, no hubo que lamentar víctimas personales.

La secuencia de eventos se remonta también al 24 de octubre, cuando en la cuadra de 10 entre 54 y 55 se reportó la caída de restos de mampostería provenientes del balcón de una sede vinculada a una entidad comercial. La gravedad del hecho radica en que ocurrió en una zona con alta afluencia de público, dada su cercanía con el centro cultural de la Universidad Nacional de La Plata, donde la circulación de estudiantes y transeúntes es constante durante toda la jornada.

Una habitante del barrio que frecuenta diariamente ese trayecto explicó que la comunidad debió señalizar el área por cuenta propia debido a la ausencia de personal municipal o de emergencias. El desprendimiento se habría agudizado tras una noche de tormenta, lo que puso en evidencia la fragilidad de la construcción y el riesgo inminente de que algún fragmento golpeara a quienes circulan por debajo de la estructura debilitada.

El denominador común de estas propiedades es su valor histórico y su antigüedad, ya que muchas de ellas datan de las primeras décadas de la ciudad. Bajo la normativa vigente, aquellas construcciones erigidas con anterioridad a 1930 cuentan con una protección especial al ser consideradas patrimonio histórico de La Plata, lo que enmarca su mantenimiento dentro de regulaciones específicas.

Un mes antes, el 18 de septiembre, se produjo otro evento de riesgo en la calle 46, entre 4 y 5, donde trozos de material de un edificio de conservación patrimonial se precipitaron al suelo. Los vecinos alertaron en ese momento sobre la posibilidad de un colapso mayor en uno de los balcones, lo que reactivó los cuestionamientos sobre la falta de inspecciones técnicas rigurosas y el estado de abandono que presentan ciertos inmuebles protegidos por ley.

La edificación mencionada evidenciaba un desgaste profundo en sus acabados y ornamentos exteriores. Las denuncias ciudadanas señalaban que el desprendimiento no era un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro sostenido que ponía en peligro la integridad física de los ciudadanos debido a la inestabilidad de los elementos arquitectónicos que sobresalen hacia la vía pública.

Pasa el tiempo y la problemática se agrava

Esta problemática se ha sostenido en el tiempo y muestra una tendencia preocupante durante las últimas dos décadas. En ese lapso se han contabilizado al menos diez casos significativos de caídas de frentes y balcones, aunque solo en dos oportunidades se reportaron heridos de gravedad. Uno de los antecedentes más dramáticos tuvo lugar en noviembre de 2024 en la zona de la estación de trenes, donde un taxista fue impactado en la cabeza por restos de material, resultando seriamente lesionado en un suceso que pudo haber terminado en tragedia.

En la cronología de accidentes también aparece el caso de una mujer de 55 años que resultó herida en mayo de 2020 por el desplome de un balcón en la intersección de 6 y 54. Ese mismo año, pero en octubre, el emblemático Teatro Coliseo Podestá sufrió la pérdida de parte de su ornamentación frontal en un sector de gran circulación peatonal. Sucesos parecidos ocurrieron en 2018 con el desprendimiento de una de las ménsulas centenarias de un edificio en 2 y 46, y en enero de 2014 con un incidente similar en la diagonal 80, consolidando un mapa de riesgo que afecta a diversos puntos del casco urbano.