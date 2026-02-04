Sigue el cruce de denuncias por una caja millonaria

Tal como viene informando este diario, en La Plata hay una lluvia de denuncias que recaen en la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta, que hace tiempo investiga presuntos negociados detrás del sistema de registro de infracciones de tránsito en la Ciudad y en distintos puntos del país. Es que a pocas horas de que Leandro Camani en representación de Secutrans S.A. denunciara al titular de la CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, a quien acusa por “apagar” cinemómetros en el Camino del Buen Ayre en perjuicio de la recaudación de la Provincia, los municipios y las empresas prestatarias del servicio, ahora ingresó una nueva presentación, pero en su contra.

Quien esta vez acudió a la Justicia fue Bernardino García, titular de CECAITRA, otra firma que compite en el mercado vial, quien lanzó duras críticas al papel de Camani en el expediente.

En su escrito sostuvo que la denuncia originaria no fue espontánea ni desinteresada, sino parte de una estrategia previa y reiterada.

Según planteó, Camani utiliza su posición dominante en el sistema de fotomultas y un patrón de denuncias penales y mediáticas como mecanismo de presión para perjudicar a CECAITRA, dañar su imagen y afectar su funcionamiento. Además, lo acusó de buscar desplazar competidores y concentrar el control del mercado de la tecnología vial, cuya caja sería millonaria.