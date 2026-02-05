Aseguran que detuvieron al testaferro clave de Maduro

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en "estado crítico"
Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron a medios internacionales que el exministro chavista Alex Saab fue detenido en territorio venezolano por fuerzas de seguridad del régimen. La información fue difundida inicialmente por Caracol Radio, que aseguró haber recibido validación de funcionarios norteamericanos sobre el procedimiento contra quien es señalado como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro.
Según esas versiones, el arresto se produjo durante la madrugada de ayer en el marco de un operativo coordinado entre autoridades venezolanas y estadounidenses.
En el mismo procedimiento también fue detenido el empresario Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión y vinculado en investigaciones judiciales de Estados Unidos a presuntas maniobras de lavado de dinero y corrupción.
Ambos permanecen bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se analiza su eventual extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes citadas, la captura se realizó con el objetivo de habilitar ese proceso judicial.
ANTECEDENTES DEL CASO
La detención de Saab se produce pocos días después de su salida del gabinete ejecutivo venezolano, tras la operación militar que desplazó a Nicolás Maduro el 3 de enero. Saab había dejado recientemente su cargo en el Ministerio de Industrias, donde fue reemplazado por Luis Villegas.
El empresario ya había sido arrestado en 2020 bajo una orden estadounidense por presunto lavado de dinero. En diciembre de 2023 fue liberado como parte de un intercambio que incluyó la excarcelación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Alex Saab es un empresario colombiano acusado por la Justicia de EE UU de actuar como testaferro de Nicolás Maduro. El 18 de octubre de 2021 enfrentó en un tribunal de Miami ocho cargos por lavado de dinero vinculados a presuntos negocios corruptos con el gobierno venezolano.
