Cadena perpetua por intentar matar a Trump

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata
Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia
Advertencia de Ingenieros: el sistema eléctrico en La Plata “opera al límite”
Edad de imputabilidad: hay fecha para el debate en Diputados y acuerdo para que sea "14 años"
Deportaciones a la Argentina: dudas sobre la movida de EE UU
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
"Haciéndolo actuar de autista": Lilia Lemoine apuntó contra la madre del platense Ian Moche con una fuerte acusación
La odisea de volver a La Plata sin quedar varado en el intento: “Desespera”
Atropello y muerte en en La Plata: hay fecha para la sentencia del caso Lito Costilla
El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
Un juvenil de Gimnasia fue convocado nuevamente a la Selección Sub 17 de Placente
Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a la Argentina y toman fuerza los rumores de casamiento
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
En la Provincia, buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Borran el “ángel Meloni” de un fresco tras la fuerte polémica en Italia
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Un hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024 fue condenado ayer a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue dictada por la jueza federal Aileen Cannon contra Ryan Routh, a quien el jurado había declarado culpable de todos los cargos vinculados al ataque frustrado.
Durante la audiencia en Fort Pierce, los fiscales remarcaron que el accionar del acusado representó una amenaza directa al sistema democrático. “La democracia estadounidense no funciona cuando los individuos toman en sus propias manos la eliminación de candidatos”, sostuvo el fiscal adjunto John Shipley. La jueza coincidió y calificó el plan como “deliberado y malvado”.
La defensa argumentó que Routh “eligió no apretar el gatillo”, pero Cannon rechazó ese planteo y subrayó su extenso historial delictivo y la falta total de arrepentimiento. “No eres un hombre pacífico. No eres un buen hombre”, le dijo antes de leer la condena: prisión perpetua, más siete años adicionales por delitos vinculados al uso de armas.
