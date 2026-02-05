Cadena perpetua por intentar matar a Trump

Un hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024 fue condenado ayer a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue dictada por la jueza federal Aileen Cannon contra Ryan Routh, a quien el jurado había declarado culpable de todos los cargos vinculados al ataque frustrado.

Durante la audiencia en Fort Pierce, los fiscales remarcaron que el accionar del acusado representó una amenaza directa al sistema democrático. “La democracia estadounidense no funciona cuando los individuos toman en sus propias manos la eliminación de candidatos”, sostuvo el fiscal adjunto John Shipley. La jueza coincidió y calificó el plan como “deliberado y malvado”.

La defensa argumentó que Routh “eligió no apretar el gatillo”, pero Cannon rechazó ese planteo y subrayó su extenso historial delictivo y la falta total de arrepentimiento. “No eres un hombre pacífico. No eres un buen hombre”, le dijo antes de leer la condena: prisión perpetua, más siete años adicionales por delitos vinculados al uso de armas.