La caída tecnológica frena a Wall Street

Wall Street cerró ayer en terreno mixto, con el Dow Jones de Industriales como único índice en alza, mientras el resto del mercado volvió a verse presionado por las fuertes caídas del sector tecnológico.

El indicador industrial avanzó un 0,53% y sumó 260,31 puntos, hasta las 49.501 unidades, en contraste con el retroceso del S&P 500, que perdió un 0,51%, y del Nasdaq, que cayó un pronunciado 1,51%.

El mal desempeño del índice tecnológico estuvo marcado, una vez más, por el derrumbe de compañías vinculadas a los chips y a la inteligencia artificial.

Los inversores comenzaron a replantear su exposición al sector luego de que la empresa Anthropic presentara un nuevo software jurídico que podría modificar el ritmo de desarrollo de la IA y su impacto en distintas industrias. “El alcance de la inteligencia artificial podría ser mucho más amplio de lo que se pensaba”, señaló Tom Bruni, analista de Stocktwits.

Entre las mayores pérdidas de la jornada se destacaron AMD, que se desplomó un 16,46%, Palantir, con una baja del 12,31%, y Micron Technology, que retrocedió un 9,48%.

Nvidia también cerró en rojo, con un descenso cercano al 3 %, pese a que su presidente, Jensen Huang, intentó llevar calma al asegurar que la IA no reemplazará al software tradicional.

En otros mercados, el oro cayó un 2,31%, mientras que la plata subió un 4,55%. El petróleo de Texas avanzó un 3,1% y cerró en 65,14 dólares el barril, impulsado por expectativas en torno a las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.