Borran el “ángel Meloni” de un fresco tras la fuerte polémica en Italia

El restaurador que intervino un fresco en una iglesia del centro de Roma decidió borrar la imagen que había generado polémica por su notable parecido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La controversia estalló luego de que un medio local señalara que el rostro de una figura alada recién restaurada en la iglesia de San Lorenzo in Lucina reproducía los rasgos de la jefa de gobierno.

El propio artista, Bruno Valentinetti, admitió que había pintado la figura inspirándose en Meloni, aunque aseguró haber respetado el estilo original del fresco. Tras la reacción pública y una solicitud de la administración del Vaticano, el restaurador eliminó el rostro. El episodio llevó a las autoridades culturales a exigir controles más estrictos para futuras restauraciones.