La Ciudad, en el puesto 13º en el ranking de la burocracia municipal

El denominado Índice FACIL mide la simplicidad, la digitalización y la claridad normativa de trámites clave —como habilitaciones comerciales, licencias de conducir y solicitud de actas— a partir de la revisión de ordenanzas, decretos y procesos administrativos. En su edición 2025/2026 el estudio amplió la muestra a 37 municipios para comparar prácticas y resultados entre distritos de todo el país, en donde La Plata se ubica en los puestos medios-altos.
En el ranking nacional, Tres de Febrero lidera con 67,7%, seguido por San Isidro y Tandil. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó cuarta. En el extremo opuesto figuran algunos municipios con los puntajes más bajos. Nuestra ciudad, que tiene en funcionamiento el CAM (Centro Administrativo Municipal de diagonal 80 y 48), ocupa el 13º lugar, apenas por debajo de Vicente López y por encima de Almirante Brown.
En el caso de La Plata, un puntaje de 54,5 por ciento refleja que, si bien existen avances parciales en algunos trámites, persisten barreras que afectan a comercios, emprendedores y vecinos: requisitos dispersos, pasos presenciales obligatorios, plazos extensos y coordinación limitada entre áreas municipales. La digitalización parcial no siempre equivale a simplificación real cuando no se revisan ni reducen los requisitos administrativos.
El CAM cumplió un año en octubre pasado y desde su inauguración, el edificio centralizó más de 100 tipos de gestiones que antes se realizaban en ocho sedes y doce oficinas y registró más de 200 mil trámites.
La reciente edición del Índice FACIL confirma que la modernización de la gestión municipal en Argentina es desigual. Mientras algunos distritos muestran políticas proactivas para facilitar trámites, la mayoría mantiene esquemas que complican la vida de vecinos y empresas.
Para ciudades como La Plata, ubicadas en el centro del ranking, la oportunidad está en convertir mejoras parciales en políticas sostenidas que reduzcan costos, tiempos y la carga burocrática para la ciudadanía.
