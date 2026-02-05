Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA

El color del carnaval llega a las calles de La Plata

El color del carnaval llega a las calles de La Plata

Comienza la fiesta de los carnavales barriales / EL DIA

5 de Febrero de 2026 | 03:11
Edición impresa

Las calles de la Ciudad comienzan a llenarse de color y música con el inicio de los carnavales barriales, una celebración popular que se extenderá hasta marzo y que es impulsada por organizaciones sociales, culturales, colectivos barriales y vecinos.

Hasta el momento, 71 festejos se encuentran inscriptos en el Registro de Carnavales Barriales, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo sábado 7 de febrero. Según estimaciones oficiales, los festejos convocarán a más de 35 mil personas, consolidándose como espacios de encuentro, expresión cultural y participación comunitaria en distintos puntos de la ciudad.

Los primeros encuentros tendrán lugar en Lisandro Olmos, El Peligro, Abasto, Melchor Romero y Tolosa, y en las próximas semanas se sumarán otros festejos tradicionales, como el histórico carnaval del barrio Meridiano V.

Las actividades son autogestionadas, gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

PARA AGENDAR

Esta tarde los festejos comenzarán en Lisandro Olmos, el primer encuentro tendrá lugar a partir de las 15 horas en “La Tranquera”, 203 entre 36 y 37, en tanto que a partir de las 17 la cita será en “Quinta Ramos”, Ruta 36, km 72. También a las 17 habrá celebraciones en El Peligro, en Ruta 36, km 42 y medio.

Durante el fin de semana los festejos se mudarán a Abasto, el día viernes a partir de las 20 en 211 entre 522 y 523, con “Los Pimpollos”.

LE PUEDE INTERESAR

Una escuela especial le reclama pagos al IOMA

LE PUEDE INTERESAR

Frenaron el paro de trenes y hoy habrá servicio

El sábado se presentarán “Los Terribles de Malvinas” (caminata murguera) a las 18 en 35 y 149, (Melchor Romero).

Mientras que el domingo se desarrollará el Carnaval de Bolivia 2026, a partir de las 12 en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana de 20 y 525, Tolosa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer

Una planta de la UNLP aturde a un vecindario
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla