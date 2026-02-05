El color del carnaval llega a las calles de La Plata

Comienza la fiesta de los carnavales barriales / EL DIA

Las calles de la Ciudad comienzan a llenarse de color y música con el inicio de los carnavales barriales, una celebración popular que se extenderá hasta marzo y que es impulsada por organizaciones sociales, culturales, colectivos barriales y vecinos.

Hasta el momento, 71 festejos se encuentran inscriptos en el Registro de Carnavales Barriales, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo sábado 7 de febrero. Según estimaciones oficiales, los festejos convocarán a más de 35 mil personas, consolidándose como espacios de encuentro, expresión cultural y participación comunitaria en distintos puntos de la ciudad.

Los primeros encuentros tendrán lugar en Lisandro Olmos, El Peligro, Abasto, Melchor Romero y Tolosa, y en las próximas semanas se sumarán otros festejos tradicionales, como el histórico carnaval del barrio Meridiano V.

Las actividades son autogestionadas, gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

PARA AGENDAR

Esta tarde los festejos comenzarán en Lisandro Olmos, el primer encuentro tendrá lugar a partir de las 15 horas en “La Tranquera”, 203 entre 36 y 37, en tanto que a partir de las 17 la cita será en “Quinta Ramos”, Ruta 36, km 72. También a las 17 habrá celebraciones en El Peligro, en Ruta 36, km 42 y medio.

Durante el fin de semana los festejos se mudarán a Abasto, el día viernes a partir de las 20 en 211 entre 522 y 523, con “Los Pimpollos”.

El sábado se presentarán “Los Terribles de Malvinas” (caminata murguera) a las 18 en 35 y 149, (Melchor Romero).

Mientras que el domingo se desarrollará el Carnaval de Bolivia 2026, a partir de las 12 en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana de 20 y 525, Tolosa.