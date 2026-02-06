Argentina con EE UU: en el ejercicio “Daga Atlántica”

Los Boinas Verdes de Estados Unidos serán parte de los ejercicios conjuntos con Argentina / Web

Argentina y Estados Unidos ultiman los detalles para la realización de “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), un ejercicio militar conjunto de gran envergadura que, según coinciden fuentes oficiales, podría convertirse en el operativo combinado más importante de la historia reciente del país, al menos en términos políticos y de despliegue estratégico. La actividad está prevista para el próximo 6 de abril, aunque las coordenadas exactas donde se desarrollará permanecen bajo estricta reserva.

El ejercicio se enmarca dentro de los llamados Ejercicios de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en inglés), un tipo de entrenamiento de alta complejidad que involucra a unidades de élite especializadas en misiones de alto riesgo, como contraterrorismo, rescate de rehenes, incursiones encubiertas y guerra no convencional.

No se trata, por lo tanto, de una práctica convencional, sino de una operación que exige elevados niveles de coordinación, interoperabilidad y estandarización de procedimientos.

FUERZAS PARTICIPANTES

Por el lado estadounidense, ya está confirmada la participación de los Boinas Verdes del Ejército (Green Berets), el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y, posiblemente, unidades del Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines (MARSOC). Estas fuerzas cuentan con una vasta experiencia en escenarios de combate real, lo que añade un valor significativo al intercambio operativo.

En cuanto a la Argentina, si bien la información oficial se mantiene en reserva, trascendió que podrían intervenir distintas Compañías de Comandos del Ejército (como la 601, 602 y 603), la Compañía de Fuerzas Especiales 601, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, y unidades de la Armada como los Buzos Tácticos y los Comandos Anfibios. Además, se espera la presencia de un observador de un tercer país, con altas probabilidades de que sea España, una práctica habitual en este tipo de ejercicios.

El marco institucional de “Daga Atlántica” quedó establecido en marzo del año pasado, cuando el Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento.

En ese entonces, el Estado Mayor Conjunto destacó que estos entrenamientos buscan incrementar la preparación militar, reforzar la defensa regional y avanzar en el intercambio de conocimientos, expertos y prácticas operacionales compartidas.

Fuentes del Ministerio de Defensa subrayan que lo inédito del ejercicio no es solo su naturaleza, sino el volumen de personal y equipamiento que desplegará Estados Unidos, incluyendo aeronaves, helicópteros Black Hawk y sistemas avanzados de comunicación y control.

“Se van a estandarizar técnicas, tácticas y procedimientos; eso habla del nivel de confianza que existe”, remarcan desde ámbitos castrenses.

Especialistas recuerdan que este tipo de coordinaciones eran más frecuentes en la década de 1990 y que, desde los años 2000, la cooperación militar de este nivel se redujo de manera significativa.

PUNTO DE INFLEXIÓN

En ese contexto, “Daga Atlántica” es vista como un punto de inflexión. Incluso, se menciona que podría incluir escenarios simulados en zonas continentales e insulares del sur argentino, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, regiones estratégicas por su proyección atlántica.

El antecedente inmediato más cercano fue el ejercicio combinado “Tridente”, realizado en 2024 en la Base Naval Mar del Plata, donde Buzos Tácticos argentinos y Navy Seals estadounidenses entrenaron durante tres semanas maniobras de abordaje y recuperación en unidades navales.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la magnitud de “Daga Atlántica” no tiene precedentes en los últimos 25 años.

Mirando a futuro, fuentes vinculadas a la planificación militar anticipan que, hacia 2027, la cooperación bilateral podría ampliarse a ejercicios entre unidades convencionales de ambos países, consolidando una agenda de defensa compartida que marca un nuevo capítulo en la relación estratégica entre Buenos Aires y Washington.