Reunión en Omán entre Teherán y Washington

Irán y Estados Unidos volverán a sentarse a dialogar hoy en Omán en un contexto marcado por la máxima tensión regional y un profundo deterioro de las relaciones bilaterales. El encuentro retoma los contactos interrumpidos tras la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio y el posterior bombardeo estadounidense sobre instalaciones nucleares iraníes, que obligó a Teherán a suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio.

Uno de los ejes centrales será el programa nuclear iraní, hoy bajo fuerte escrutinio internacional. Irán enriquece uranio a niveles cercanos al 60%, muy por encima del límite fijado en el acuerdo de 2015 del que Donald Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato. Washington exige que Teherán renuncie por completo al enriquecimiento, una línea roja para el régimen iraní.

La reunión también estará atravesada por las amenazas de Trump de recurrir a acciones militares y por la represión interna en Irán tras las protestas masivas de fines de 2024.

Omán vuelve a desempeñar un rol clave como mediador discreto entre dos enemigos históricos que oscilan entre la confrontación abierta y una diplomacia frágil.