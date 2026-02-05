Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

El acusado por la muerte de Rocío Alvarito fue citado por la Justicia y declarará el próximo martes

El acusado por la muerte de Rocío Alvarito fue citado por la Justicia y declarará el próximo martes
5 de Febrero de 2026 | 21:58

Escuchar esta nota

Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal. 

En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.

A casi una semana del hecho, su familia, amigos y allegados se movilizaron este jueves frente a la fiscalía de 7 entre 56 y 57 para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido con la joven de 26 años que cayó desde el balcón de un edificio de diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma.


Demian Alday / El Día

El dolor de una familia que busca respuestas se hará oír este jueves frente a la fiscalía de La Plata. Familiares, amigos y allegados de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que murió tras caer desde un balcón en el barrio La Loma, encabezaron una movilización para pedir justicia y reclamar que se investigue a fondo qué ocurrió.

El dolor y el pedido de la familia

“Nosotros estamos pidiendo justicia, que se investigue. Rocío era familia, era todo lo que teníamos, y él lo rompió todo. Se rompió todo ahora porque él decidió eso”, expresó entre lágrimas Nancy, madre de la joven. La mujer también describió un cambio marcado en la vida de su hija durante el último año: “Ella empezó a alejarse cuando empezó a salir con él. Cerró sus redes, dejó las cosas que le gustaban, como el gimnasio, el yoga, dejó a sus amigos, dejó de ir a casa, a lo de los abuelos. Dejó todo”.

LE PUEDE INTERESAR

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

LE PUEDE INTERESAR

Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata

“Rocío siempre fue familia. Era paz, era luz, era ganas de vivir”, sostuvo, y agregó: “Se está investigando, pero tienen que tener todo el contexto. Necesitamos que la gente que la conoce aporte, que diga lo que sabe”. Luego tomó la palabra Brenda, hermana de Rocío, quien remarcó la confianza de la familia en el proceso judicial: “Nosotros no sabemos qué hacer y entonces confiamos en que la Justicia sepa lo que hay que hacer. Nunca pasó nada de esto. Mi hermana no jodía a nadie, siempre tenía su manguito, laburaba mucho y todas las personas que la conocen saben cómo era. Todos la recuerdan con mucho cariño”.

En ese sentido, pidió colaboración a la comunidad: “Pedimos que la gente que sepa algo que mande al Instagram Justicia por Rocío Alvarito. Que no tengan miedo de hablar, que no tengan miedo de contarnos. Vamos a tener súper cuidado con la gente que no quiera que se sepan sus datos”. Y concluyó con una advertencia: “Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Últimas noticias de Policiales

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata

VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación

VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada

Deportes
Fabricio Iacovich se queda en Estudiantes y ya firmó la extensión de su contrato
El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize
El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central
La Ciudad
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna
Otro edificio en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
“Muerto hace horas en la vereda”: Tolosa, colmada de roedores, reclama limpieza
Información General
Impulsan cambios claves en la Ley Pierri para facilitar escrituraciones
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Espectáculos
Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla