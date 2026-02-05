El acusado por la muerte de Rocío Alvarito fue citado por la Justicia y declarará el próximo martes

Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal.

En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.

A casi una semana del hecho, su familia, amigos y allegados se movilizaron este jueves frente a la fiscalía de 7 entre 56 y 57 para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido con la joven de 26 años que cayó desde el balcón de un edificio de diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma.



Demian Alday / El Día

El dolor de una familia que busca respuestas se hará oír este jueves frente a la fiscalía de La Plata. Familiares, amigos y allegados de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que murió tras caer desde un balcón en el barrio La Loma, encabezaron una movilización para pedir justicia y reclamar que se investigue a fondo qué ocurrió.

El dolor y el pedido de la familia

“Nosotros estamos pidiendo justicia, que se investigue. Rocío era familia, era todo lo que teníamos, y él lo rompió todo. Se rompió todo ahora porque él decidió eso”, expresó entre lágrimas Nancy, madre de la joven. La mujer también describió un cambio marcado en la vida de su hija durante el último año: “Ella empezó a alejarse cuando empezó a salir con él. Cerró sus redes, dejó las cosas que le gustaban, como el gimnasio, el yoga, dejó a sus amigos, dejó de ir a casa, a lo de los abuelos. Dejó todo”.

“Rocío siempre fue familia. Era paz, era luz, era ganas de vivir”, sostuvo, y agregó: “Se está investigando, pero tienen que tener todo el contexto. Necesitamos que la gente que la conoce aporte, que diga lo que sabe”. Luego tomó la palabra Brenda, hermana de Rocío, quien remarcó la confianza de la familia en el proceso judicial: “Nosotros no sabemos qué hacer y entonces confiamos en que la Justicia sepa lo que hay que hacer. Nunca pasó nada de esto. Mi hermana no jodía a nadie, siempre tenía su manguito, laburaba mucho y todas las personas que la conocen saben cómo era. Todos la recuerdan con mucho cariño”.

En ese sentido, pidió colaboración a la comunidad: “Pedimos que la gente que sepa algo que mande al Instagram Justicia por Rocío Alvarito. Que no tengan miedo de hablar, que no tengan miedo de contarnos. Vamos a tener súper cuidado con la gente que no quiera que se sepan sus datos”. Y concluyó con una advertencia: “Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”.