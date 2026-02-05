El acusado por la muerte de Rocío Alvarito fue citado por la Justicia y declarará el próximo martes

Otro edificio en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
Otro edificio en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
Taxistas platenses vuelven a reclamar un aumento del 20% y la eliminación de la tarifa diurna
VIDEO.- La respuesta del platense Ian Moche a Lilia Lemoine luego de que lo acuse de "actuar de autista"
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Las claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos
Jueves negro: el riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
Fabricio Iacovich se queda en Estudiantes y ya firmó la extensión de su contrato
El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi
La justicia rechazó una cautelar por el sable corvo y habilitó el traslado a Granaderos
Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada, su cuerpo apareció en la playa de Punta Lara
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
VIDEO. Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal.
En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.
A casi una semana del hecho, su familia, amigos y allegados se movilizaron este jueves frente a la fiscalía de 7 entre 56 y 57 para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido con la joven de 26 años que cayó desde el balcón de un edificio de diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma.
Demian Alday / El Día
El dolor de una familia que busca respuestas se hará oír este jueves frente a la fiscalía de La Plata. Familiares, amigos y allegados de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que murió tras caer desde un balcón en el barrio La Loma, encabezaron una movilización para pedir justicia y reclamar que se investigue a fondo qué ocurrió.
“Nosotros estamos pidiendo justicia, que se investigue. Rocío era familia, era todo lo que teníamos, y él lo rompió todo. Se rompió todo ahora porque él decidió eso”, expresó entre lágrimas Nancy, madre de la joven. La mujer también describió un cambio marcado en la vida de su hija durante el último año: “Ella empezó a alejarse cuando empezó a salir con él. Cerró sus redes, dejó las cosas que le gustaban, como el gimnasio, el yoga, dejó a sus amigos, dejó de ir a casa, a lo de los abuelos. Dejó todo”.
LE PUEDE INTERESAR
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
“Rocío siempre fue familia. Era paz, era luz, era ganas de vivir”, sostuvo, y agregó: “Se está investigando, pero tienen que tener todo el contexto. Necesitamos que la gente que la conoce aporte, que diga lo que sabe”. Luego tomó la palabra Brenda, hermana de Rocío, quien remarcó la confianza de la familia en el proceso judicial: “Nosotros no sabemos qué hacer y entonces confiamos en que la Justicia sepa lo que hay que hacer. Nunca pasó nada de esto. Mi hermana no jodía a nadie, siempre tenía su manguito, laburaba mucho y todas las personas que la conocen saben cómo era. Todos la recuerdan con mucho cariño”.
En ese sentido, pidió colaboración a la comunidad: “Pedimos que la gente que sepa algo que mande al Instagram Justicia por Rocío Alvarito. Que no tengan miedo de hablar, que no tengan miedo de contarnos. Vamos a tener súper cuidado con la gente que no quiera que se sepan sus datos”. Y concluyó con una advertencia: “Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí