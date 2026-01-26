Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CONMOCIÓN, DOLOR Y RESILIENCIA: EL TESTIMONIO QUE EXPONE EL COSTO HUMANO DE LA VIOLENCIA URBANA

Tras el ataque en manada en Los Hornos, Marcelo (24) rompió el silencio para contar el horror vivido y pidió justicia mientras enfrenta una recuperación que será para siempre. La causa avanza con cuatro detenidos

“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado

Marcelo relató el calvario que vive por estas horas / A24

26 de Enero de 2026 | 03:02
Edición impresa

“Estoy vivo, pero me arruinaron la vida”. Con esa frase, Marcelo, el joven atacado salvajemente por una patota en Los Hornos, rompió el silencio por primera vez desde que fue apuñalado y golpeado hasta quedar al borde de la muerte. En una entrevista brindada a A24, el muchacho relató el horror que atravesó y el impacto irreversible que tendrá el ataque en su vida.

El violento episodio ocurrió en 143 y 60, cuando un grupo mixto de jóvenes lo abordó y lo atacó a golpes y cuchillazos. Las heridas fueron tan graves que sufrió una hemorragia masiva y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla para salvarle la vida.

“Lo que más me gustaba era jugar al fútbol. No sé si voy a poder volver a hacerlo. No voy a poder caminar como antes”, dijo Marcelo, todavía conmovido por la situación. También contó el dolor que sintió al ver la reacción de su hija de cinco años: “Cuando la vi, la nena no me podía mirar. Yo caía de lo que me pasaba”.

En su relato, el joven expresó agradecimiento al personal médico que lo asistió y le salvó la vida, pero también cuestionó la demora en la atención inicial. “En la UPA me tuvieron tres horas sin hacer nada, tirado en una cama perdiendo sangre”, denunció. Además, habló del impacto psicológico: “Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo, pero los enfermeros me levantan el ánimo”.

Marcelo aseguró que no tenía conflictos con los agresores y que el ataque fue completamente injustificado. “Ellos estaban peleando entre ellos, yo miré por mirar y de repente se me vinieron todos encima”, sostuvo, y pidió justicia: “Hoy ellos siguen disfrutando la vida y yo estoy acá, sin saber cómo voy a caminar. No es lo mismo”.

Dos adolescetentes de 16 años y dos mujeres adultas, los acusados

Por el hecho hay cuatro detenidos. Dos adolescentes de 16 años recibieron prisión preventiva por 180 días, mientras que las dos mujeres mayores de edad, de 19 y 20 años, ya fueron indagadas por la Justicia acusadas de tentativa de homicidio agravado por la participación de menores. La causa está en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la fiscalía interviniente, que analiza nuevas pruebas para determinar el rol de cada uno de los implicados.

Mientras continúa internado y enfrenta un largo proceso de recuperación, Marcelo intenta asimilar una realidad que cambió para siempre. “Por algo me dejó acá. Por algo me dio una oportunidad más”, dijo, aferrándose a su hija y a la esperanza de que la Justicia responda ante un ataque que estuvo a punto de costarle la vida.

 

Las decisiones judiciales que generaron bronca
