Noche de leyendas

Con 50 años, “Maravilla” regresa a los cuadriláteros

archivo

6 de Febrero de 2026 | 04:11
Edición impresa

Sergio “Maravilla” Martínez, una de las máximas leyendas del boxeo argentino, volverá a subirse a un cuadrilátero el 11 de abril, cuando se enfrente con Nicolás “El Picante” Ryske, en la “Noche de leyendas”.

El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas, que tiene capacidad para 9.300 espectadores y enfrentará por primera vez a ambos peleadores.

“Maravilla”, de 50 años, fue campeón mundial de los mediano del Consejo Mundial (CMB) y de la Organización Mundial (OMB), mientras que antes había conseguido también los cinturones súper welter de la Organización Internacional y del CMB.

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing.

 

