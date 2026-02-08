La innovación del Ciclón en su camiseta

Más allá que está en crisis, San Lorenzo busca enderezar de a poco el rumbo. Y en las últimas horas anunció un acuerdo que dará que hablar, ya que firmó un contrato con SUIG Legacy, una empresa especializada en la autenticación de indumentaria deportiva.

Ya esta innovación tecnológica la empezó a implementar el club desde el partido pasado ante Central Córdoba, donde los jugadores tuvieron en sus camisetas un chip de tecnología NFC, que permite validar que es auténtica. Esta tecnología es habitual en las tarjetas bancarias, las billeteras virtuales e inclusive los sistemas de transporte.

Además el club detalló que en los próximos días, los hinchas podrán acceder a estas camisetas especiales a través de subastas directas que se harán en la plataforma “ADN San Lorenzo”.