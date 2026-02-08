El Xeneize vuelve a jugar al Amalfitani tras tres años

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Algo que se hizo costumbre y que es llamativo en el fútbol argentino es el tiempo que puede pasar en que se enfrenten algunos equipos o que inclusive, esos equipos se enfrenten en un escenario concreto. Y el partido de esta noche no va a ser la excepción, ya que Boca volverá a visitar a Vélez después de tres años. Por cuestiones de formato, no volvieron a verse las caras en el José Amalfitani. El último antecedente radica del 25 de febrero de 2023, donde el elenco azul y oro ganó 2-1 gracias a los tantos de Miguel Merentiel y Nicolás Figal, mientras que Lucas Janson (hoy en Boca) marcó para el local a través de un penal. Después, se volvieron a ver las caras tres veces, pero no en Liniers: dos fueron en La Bombonera (triunfos del Xeneize en 2023 y 2024) y la restante, por la semifinal de la Copa Argentina 2024 (pasó el Fortín). Ese enfrentamiento en el certamen federal fue el último entre ambos, ya que durante el 2025 no se vieron las caras. Sin dudas, algo que vuelve a dejar en evidencia el polémico formato.
