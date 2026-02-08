El Xeneize vuelve a jugar al Amalfitani tras tres años

Algo que se hizo costumbre y que es llamativo en el fútbol argentino es el tiempo que puede pasar en que se enfrenten algunos equipos o que inclusive, esos equipos se enfrenten en un escenario concreto. Y el partido de esta noche no va a ser la excepción, ya que Boca volverá a visitar a Vélez después de tres años. Por cuestiones de formato, no volvieron a verse las caras en el José Amalfitani. El último antecedente radica del 25 de febrero de 2023, donde el elenco azul y oro ganó 2-1 gracias a los tantos de Miguel Merentiel y Nicolás Figal, mientras que Lucas Janson (hoy en Boca) marcó para el local a través de un penal. Después, se volvieron a ver las caras tres veces, pero no en Liniers: dos fueron en La Bombonera (triunfos del Xeneize en 2023 y 2024) y la restante, por la semifinal de la Copa Argentina 2024 (pasó el Fortín). Ese enfrentamiento en el certamen federal fue el último entre ambos, ya que durante el 2025 no se vieron las caras. Sin dudas, algo que vuelve a dejar en evidencia el polémico formato.