Deportes |VISITA A PLATENSE A LAS 17 EN VICENTE LÓPEZ

Independiente va por su primera victoria del año

Independiente va por su primera victoria del año

Santiago Montiel, una de las fijas que tiene Independiente / Prensa CAI

8 de Febrero de 2026 | 02:11
Edición impresa

Desde las 17, Independiente visita a Platense con el objetivo de lograr el primer triunfo del año en el Torneo Apertura. El árbitro del juego va a ser Pablo Dóvalo y la televisación va a estar a cargo de ESPN Premium.

El Rojo logró tres empates en misma cantidad de presentaciones. Ante Vélez, su gente mostró malestar tras otra jornada sin triunfos, por lo que despidió al equipo en medio de una silbatina.

Ante esto, Gustavo Quinteros va a meter dos variantes: Facundo Zabala y Lautaro Millán por Milton Valenzuela y Rodrigo Cabral. Si bien sabe que el equipo debe mejorar, el DT quedó conforme con algunos pasajes ante el Fortín.

Enfrente llega un Calamar que aún no perdió en lo que va del 2026 y que transpiró más de la cuenta para eliminar a Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina. Luego de cuidar algunos jugadores, su entrenador, Walter Zunino, va a meter todo lo mejor para buscar el triunfo ante su gente.

Por su parte y a la misma hora, Sarmiento recibe a Atlético Tucumán en un duelo de necesitados. Ambos comenzaron el año irregulares y necesitan empezar a sumar de a tres. Ariel Penel va a ser el árbitro y televisa TNT Sports. Por su parte, a las 22:15, Gimnasia de Mendoza recibe a Instituto en un choque de elencos golpeados. El árbitro del juego va a ser Luis Lobo Medina y va a televisar ESPN Premium.

 

Racing derrotó 2-1 a Argentinos y logró su primer triunfo del torneo

Aldosivi lo buscó y sobre el final igualó con Central
