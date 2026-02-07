Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |RESPIRA COSTAS LUEGO DE TRES CAÍDAS CONSECUTIVAS

Racing derrotó 2-1 a Argentinos y logró su primer triunfo del torneo

8 de Febrero de 2026 | 02:10
Con goles de Tomás Conechny y Santiago Solari, ambos en la primera mitad, Racing le ganó 2-1 a Argentinos Juniors y logró sus primeros tres puntos del campeonato tras las tres derrotas iniciales. El conjunto de La Paternal buscó el empate pero solo pudo descontar con el gol de Erik Godoy al inicio del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura y sus primeros puntos en este certamen. Por su parte, el Bicho sufrió su primera derrota, aunque no gana desde la primera fecha ante Sarmiento de Junín.

Racing abrió el marcador a los 20 minutos de juego, tras un gran desborde del defensor Gabriel Rojas. El ex San Lorenzo metió un gran buscapié al segundo palo donde Tomás Conechny ingresó en soledad y definió de primera, por debajo de las piernas del arquero Brayan Cortés.

A los 44 minutos, Racing amplió la ventaja con el gol de Santiago Solari. Tras recibir la pelota en el vértice izquierdo del área, el ex jugador de Defensa y Justicia sacó un remate alto que rebotó en la parte de adentro del travesaño y bajó, picando en el interior del arco del chileno Cortés.

En el inicio del complemento, a los 2 minutos, Eric Godoy descontó para Argentinos. Tras un tiro de esquina desde la derecha, la pelota cayó en el vértice del área chica donde cabeceó el delantero Tomás Molina al travesaño y el ex jugador de Tigre capturó el rebote, poniendo el 1-2.

Racing pudo liquidarlo, pero una polémica decisión del VAR lo privó del tercer tanto. Hubo una mano de Prieto que impidió un cabezazo de Maravilla Martínez. Era penal. Por eso Germán Delfino llamó a Hernán Mastrángelo, pero la decisión final fue infracción en ataque.

El partido peleado, fue perdiendo juego con el paso de los minutos. El equipo visitante buscó variantes y siguió atacando en busca de la igualdad, pero el conjunto albiceleste aguantó bien plantado en defensa y pudo llevarse un triunfo esperado que le brindó tranquilidad al entrenador Gustavo Costas y desató la fiesta de los hinchas de la Academia en el Cilindro. Con esta primera victoria del Apertura, Racing se sacó un enorme peso de encima.

