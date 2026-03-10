Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata

Cuando María Carmen Lucía encontró una vieja foto de su promoción envuelta en un diario de 1986, no pudo evitar emocionarse. “Me puse a llorar”, recordó en diálogo con EL DIA. Aquella imagen reunía a los estudiantes que en 1976 terminaron la carrera de Veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata. Medio siglo después, ese mismo grupo se prepara para celebrar su aniversario número 50 con un gran encuentro en la Ciudad donde se formaron.

Todo surgió a partir de una propuesta de un compañero, Jorge “el Pata” Pérez Bordoy, quien, apenas recibido, dejó un cuaderno en la biblioteca de la facultad. Allí invitaba a quienes quisieran mantener el contacto, a anotar sus datos con un objetivo claro: reunirse una vez por año.

“Nos dijo que nos encontráramos todos los años en un lugar distinto del país, en la ciudad de alguno de los recibidos”, contó María Carmen. La primera reunión se realizó en 1977, en Coronel Suárez, ciudad de Pérez Bordoy. En aquel entonces fueron apenas ocho o diez compañeros, pero la iniciativa echó raíces.

Desde ese primer encuentro, el grupo decidió repetir la experiencia todos los años. La dinámica se mantuvo casi sin cambios durante décadas: el anfitrión —el compañero que vivía en la ciudad elegida— se encargaba de organizar los lugares para la cena del sábado y el asado del domingo.

REGRESO A LA PLATA

En 2026, medio siglo después de su graduación, la promoción vuelve a La Plata para celebrar los 50 años. El encuentro reunirá a unas 80 personas y se desarrollará durante todo un fin de semana.

El sábado por la mañana, los exalumnos visitarán la Facultad de Ciencias Veterinarias para recorrer nuevamente los pasillos donde estudiaron. También planean visitar el Museo de Anatomía, uno de los espacios más emblemáticos de la institución, que muchos compañeros que viven en otras ciudades nunca pudieron conocer. Al mediodía, el grupo colocará una placa conmemorativa en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. La inscripción será sencilla y emotiva: “Promo 76 – 50 aniversario”. Por la noche se realizará la cena principal en el Centro de Bioquímicos de La Plata, mientras que el domingo el reencuentro continuará con un asado en un predio local,anticiparon los profesionales.

Para María Carmen y sus compañeros, la organización del encuentro —que llevan preparando desde el año pasado— tiene un valor especial. “Para mí este grupo es como un hijo, como un pariente”, sentenció y agregó: “Siempre estamos ansiosos esperando el próximo encuentro”.

UNA TRADICIÓN QUE CRUZÓ EL PAÍS

Al principio, la organización se hacía por carta. Más tarde llegaron los correos electrónicos y, hoy, el grupo se comunica por WhatsApp y también a través de Facebook.

En todos estos años recorrieron gran parte del país. Se reunieron en ciudades como Trenque Lauquen, Laprida, Pehuajó, Esperanza, Santa Rosa (La Pampa), Merlo (San Luis), Azul, Bolívar, Tandil, Cañuelas, Mar del Plata —donde se encontraron en dos oportunidades— y Ascochinga, en Córdoba, también dos veces.

Uno de los viajes más recordados fue cuando visitaron Salta y Jujuy, donde permanecieron casi una semana. “Estuvimos tres días en cada lugar. Fuimos a las Salinas, a Purmamarca y coincidimos con el carnaval. Fue una experiencia inolvidable”, cuenta María Carmen.

En cada encuentro, además de compartir comidas y anécdotas, los participantes solían llevarse pequeños recuerdos del lugar anfitrión. Muchos viajaban acompañados por sus parejas e hijos, lo que convirtió a estas reuniones en verdaderos encuentros familiares.

Asimismo, durante décadas, los encuentros se realizaron de manera ininterrumpida. El único año en que no pudieron concretarlo fue 2021, debido a la pandemia de COVID-19.

En 2020, sin embargo, el grupo decidió reunirse igual en la localidad santafesina de Tostado, aunque bajo estrictas restricciones. “Nos dejaron hacer la cena en un club, pero sin música ni nada. El domingo se suspendió todo”, explicó María Carmen.

Estudiar en tiempos difíciles

La promoción 1976 atravesó años complejos mientras cursaba la carrera. “Estudiamos entre 1972 y 1976, en épocas bastante feas”, puntualizó Lucía. Incluso hubo momentos en los que la facultad permaneció cerrada durante varios meses.

Sin embargo, esas circunstancias también fortalecieron los lazos entre los estudiantes. Pasaban largas jornadas juntos, estudiando y compartiendo la vida universitaria.

“Cursábamos cinco años y nos veíamos todos los días. El cariño que se formó nos unió para siempre. Son como hermanos”, afirmó.

De los cerca de 200 graduados de aquella camada, muchos mantuvieron el vínculo con el paso de los años. Hoy el grupo tiene entre 72 y 76 años. Algunos compañeros mayores ya fallecieron, pero el recuerdo sigue presente en cada reunión.

Entre los integrantes de la promoción también figura una personalidad destacada: el obispo Jorge Lugones, quien también cursó Veterinaria junto a ellos.