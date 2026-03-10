Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Arranca el debate por el reglamento del Concejo

Arranca el debate por el reglamento del Concejo
10 de Marzo de 2026 | 02:30
10 de Marzo de 2026

El Concejo Deliberante platense dará inicio hoy al debate por el cambio y modernización de su reglamento interno, un proyecto que es impulso de su presidente, Marcelo Galland, y sobre el que los ediles vienen estudiando desde el año pasado.

Se espera que hoy el deliberativo ponga en marcha un nutrido número de las comisiones legislativas que lo integran y, entre ellas, la de Legislación, Interpretación y Reglamento, donde tendrá lugar el primer análisis de la iniciativa.

Según trascendió, el proyecto busca brindar certeza sobre algunos de los procedimientos del recinto que suelen prestarse a discusión, por matices en su redacción. Pero, también, regular el tiempo de las intervenciones de cada edil durante los debates en las sesiones, para ofrecer “orden y dinamismo” a las extensas sesiones que celebra el Cuerpo jueves por medio.

Luego de haberse implementado el año pasado las transmisiones en vivo, ahora no se descarta que el oficialismo impulse la instalación de un sistema de voto electrónico, tal como ya lo usan el Congreso de la Nación y la Legislatura bonaerense.

 

