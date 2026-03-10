Alak inauguró primera etapa de una obra en Villa Garibaldi

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la primera etapa del conducto hidráulico de calle 18 entre 669 y 663, en Villa Garibaldi, una obra que forma parte del plan “1.000 cuadras” y apunta a mejorar el drenaje pluvial y la transitabilidad en la zona.

“Estamos avanzando con obras hidráulicas que son fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos. Este conducto es parte de un plan más amplio que busca fortalecer la infraestructura de nuestros barrios”, dijo el jefe comunal.

La intervención se desarrolla en dos etapas: la primera, comprendida entre las calles 663 y 669, que acaba de inaugurarse, y la segunda entre 659 y 663, actualmente en ejecución.

Los trabajos consistieron en la colocación de un conducto premoldeado de 2,50 metros de ancho por 1 metro de alto. Asimismo, se instalaron cámaras de inspección en cada esquina para facilitar el mantenimiento y 40 sumideros a lo largo de la traza.