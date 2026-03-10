Eliminado por ser "planta": así se fue Tomy de Gran Hermano Generación Dorada

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?
Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las eliminaciones más particulares y comentadas de la temporada. Tomy Riguera debió abandonar el reality en una salida que muchos seguidores del programa calificaron como humillante.
De esta manera, el influencer se convirtió en el segundo eliminado de la casa más famosa del país en esta nueva edición.
INSÓLITA SALIDA: con un hombre vestido de planta adentro de la casa se anunció que TOMY es el segundo eliminado de #GranHermano pic.twitter.com/1NlRNl86kU— emi (@eeemiliano) March 10, 2026
Tomás se convirtió así en el segundo eliminado de la temporada y también en el primero en toda la historia del reality en perder una placa creada específicamente para los jugadores que “no juegan” o pasan desapercibidos en la casa.
El momento más llamativo ocurrió cuando una planta antropomorfa ingresó a la casa con una carretilla para llevarse su valija. Fue en ese instante cuando el participante comprendió que había sido eliminado del programa.
Tras conocer el resultado, Tomy se largó a llorar y abrazó con mucha fuerza a Titi, su rival en la definición. Luego se despidió de cada uno de sus compañeros en medio de la emoción.
En ese momento, Gran Hermano convocó a todos a regresar a la galería, para que Tomás pudiera retirarse de la casa acompañado por la particular “planta”.
A diferencia de otras eliminaciones, Riguera no abandonó la casa por la puerta principal, sino que debió salir por una pequeña puerta roja ubicada en el patio.
En la votación final contra Titi, Tomy obtuvo el 59,2% de los votos negativos del público, porcentaje que determinó su salida del reality.
La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre la particular modalidad de eliminación y el duro momento que vivió el influencer al despedirse de la casa más famosa del país.
