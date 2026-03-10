Tiros contra la mansión de Rihanna: quién es la mujer sospechada de intentar asesinar a la cantante

Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Detuvieron a una mujer como la principal sospechosa de un intento de asesinato a la cantante Rihanna, luego de que su mansión en Los Ángeles fuera blanco de varios disparos el pasado domingo.
Según el informe policial que se dio a conocer en las últimas horas, el Departamento de Policía de Los Ángeles identificó a la sospechosa que disparó múltiples tiros en la casa de Rihanna, mientras ella y sus hijos estaban adentro, como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años.
Efectivos policiales de LAPD se presentaron en la propiedad de la cantante tras recibir denuncias de al menos siete disparos a las 13:15 del domingo. Las primeras investigaciones indican que Ortiz habría estacionado frente a la mansión para efectuar los disparos, para luego escapar con su vehículo a toda velocidad.
El panorama se vio tenso cuando trascendió que tanto la cantante como sus hijos pequeños se encontraban dentro de su hogar al momento en que la joven disparó. Por suerte, nadie resultó herido.
Finalmente, fue encontrada escondiéndose en un centro comercial y posteriormente detenida a unos 12 km de distancia de la propiedad.
Luego se conoció que la cantante barbadense fue vista repleta de valijas y pertenencias en el aeropuerto de Van Nuys, acompañada por sus hijos y guardaespaldas. De esta forma se confirma que abandonó Los Ángeles el lunes por la mañana.
