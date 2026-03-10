El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final

Con los alegatos de cierre que se pronunciarán en la jornada de hoy, donde las partes intentarán conmover a los jueces con sus planteos y pretensiones, el lunes se avanzó con los últimos testimonios en el juicio que se le sigue al ex marido de Carolina Piparo -Juan Ignacio Buzali- por el incidente registrado durante la madrugada de Año Nuevo de 2021, que terminó con dos jóvenes heridos a causa de un embiste vehicular.

Según pudo saber este diario, Enrique Rifourcat, que en aquel entonces ocupaba la titularidad del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) en La Plata, fue uno de los que le puso voz al recinto.

Su exposición arrojó datos clave sobre la falta de asistencia médica oficial en el sitio donde los motociclistas resultaron lesionados.

El exfuncionario fue categórico respecto a los registros de la central de emergencias. Según sus palabras, “no existió ningún pedido de auxilio” para la intersección de las calles 21 y 40, sitio del impacto principal.

En base a los detalles revelados, ahora los magistrados deberán evaluar si la falta de atención médica inmediata fue producto de una omisión de los involucrados o de un fallo en la cadena de comunicación civil.

El juicio contra Buzali, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio, ya se encuentra en la antesala del veredicto.

Horas atrás, Piparo se presentó como testigo de la defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci, ante quienes reconstruyó los minutos previos al episodio y volvió a instalar la hipótesis exculpatoria: que todo ocurrió en medio de una situación de miedo tras un asalto.

“Sentí que eran motochorros”, relató la expareja del imputado. “De un segundo para el otro aparecen seis motochorros, me ponen un arma en la cabeza, les doy todo y escapan”, expresó aún conmovida al traer al recuerdo esa secuencia.