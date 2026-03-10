El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con los alegatos de cierre que se pronunciarán en la jornada de hoy, donde las partes intentarán conmover a los jueces con sus planteos y pretensiones, el lunes se avanzó con los últimos testimonios en el juicio que se le sigue al ex marido de Carolina Piparo -Juan Ignacio Buzali- por el incidente registrado durante la madrugada de Año Nuevo de 2021, que terminó con dos jóvenes heridos a causa de un embiste vehicular.
Según pudo saber este diario, Enrique Rifourcat, que en aquel entonces ocupaba la titularidad del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) en La Plata, fue uno de los que le puso voz al recinto.
Su exposición arrojó datos clave sobre la falta de asistencia médica oficial en el sitio donde los motociclistas resultaron lesionados.
El exfuncionario fue categórico respecto a los registros de la central de emergencias. Según sus palabras, “no existió ningún pedido de auxilio” para la intersección de las calles 21 y 40, sitio del impacto principal.
En base a los detalles revelados, ahora los magistrados deberán evaluar si la falta de atención médica inmediata fue producto de una omisión de los involucrados o de un fallo en la cadena de comunicación civil.
El juicio contra Buzali, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio, ya se encuentra en la antesala del veredicto.
LE PUEDE INTERESAR
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
LE PUEDE INTERESAR
Sorpresa en Altos de San Lorenzo por un joven armado
Horas atrás, Piparo se presentó como testigo de la defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci, ante quienes reconstruyó los minutos previos al episodio y volvió a instalar la hipótesis exculpatoria: que todo ocurrió en medio de una situación de miedo tras un asalto.
“Sentí que eran motochorros”, relató la expareja del imputado. “De un segundo para el otro aparecen seis motochorros, me ponen un arma en la cabeza, les doy todo y escapan”, expresó aún conmovida al traer al recuerdo esa secuencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí