Espectáculos |Argentina fuera de la competencia

Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   
11 de Marzo de 2026 | 08:00

Las nominaciones a los 98º Premios Oscar que se celebrarán el 15 de marzo en Los Ángeles, presentan un escenario particular para América Latina.

Argentina quedó fuera de la competencia, por su parte Brasil logró consolidarse como el principal representante regional en una ceremonia dominada por producciones de Estados Unidos y Europa.

Así, una de las casas de apuestas más reconocida del país permite observar tendencias y favoritismos.

En este cuadro de situación, los nombres latinoamericanos destacados son Wagner Moura, nominado a Mejor Actor Principal por su papel en El agente secreto (O Agente Secreto). El largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho, logró ubicarse en varias categorías importantes.

Finalmente, ahora, según las cuotas disponibles, el film tiene una probabilidad relevante en la categoría de Película Internacional, donde aparece con una cuota de 2.75:

Aquí, los números, las cuotas y las posibilidades de cada uno:  

Valor Sentimental (Noruega) – cuota 1.40
Un simple accidente (It Was Just An Accident) (Francia) – cuota 15.00
Sirat (España) – cuota 51.00
La voz de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) (Túnez) – cuota 29.00

En la categoría de Mejor Actor Principal, Wagner Moura aparece como uno de los candidatos, aunque parte desde atrás frente a nombres consolidados del cine estadounidense. Las cuotas actuales marcan el siguiente escenario:

Michael B. Jordan (Sinners) – cuota 1.90
Timothée Chalamet (Marty Supreme) – cuota 2.20
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) – cuota 9.00
Wagner Moura (El agente secreto) – cuota 15.00

En la categoría de Mejor Película, Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, es líder absoluta:

Una batalla tras otra – 1.14
Pecadores (Sinners) – 4.30
Hamnet – 13.00
El agente secreto – 61.00

Sin dudas, el favoritismo se mantiene en la categoría de dirección:

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) – 1.03
Ryan Coogler (Pecadores) – 11.00
Chloé Zhao (Hamnet) – 15.00

Por último, en la competencia femenina, Jessie Buckley aparece como la principal favorita:

Jessie Buckley (Hamnet) – 1.03
Rose Byrne (Si pudiera te patearía) – 19.00
Renate Reinsve (Valor sentimental) – 26.00
Emma Stone (Bugonia) – 26.00

