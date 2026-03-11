Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating 

Recordemos que, esta semana, comenzó el programa de Guido Kaczka, un contrincante complicado para Telefe.

Si bien "Es mi sueño" no está teniendo un gran desempeño, Gran Hermano Generación Dorada tampoco estaba descollando.

As{i, para este martes 10 de marzo, la producción organizó un "Derecho a réplica" para el novio de Luana, que entró a la casa a través de una pantalla para terminar su relación.

El momento de Luana y Lucas tuvo de todo. Se cruzaron, ella se enojó con Gran Hermano y hasta amenazó con renunciar.

Allí, si bien perdió dos puntos con respecto a MasterChef Celebrity, el reality se mantuvo por encima de los 14, con picos de 15, algo que no había podido lograr desde el estreno.

El resto del programa, Gran Hermano Generación Dorada se mantuvo en los 14.5 puntos, frente a los 2.5 de Yiya y los 2.3 de Santa Evita.

Estas nuevas novelas no logran llegar al rating aceptable que había tenido la serie de la China Suárez, La Hija del Fuego. Por su parte, BTV y Polémica en el Bar apenas superaron 1 punto para América

Por último, todo parece indicar que, las estrategias de Telefe ayudaron a Gran Hermano Generación Dorada y le dieron el empujón que necesitaba para encaminar esta temporada. De hecho, el programa volvió a terminar pasadas las 00.00, una señal de que funcionó.