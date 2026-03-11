Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a distintos beneficios y descuentos en supermercados, ferias y mercados, farmacias, entre otros

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo
11 de Marzo de 2026 | 07:41

Escuchar esta nota

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 11 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias, mercados, farmacias y perfumerías.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este martes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 11 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, 10% en farmacias y perfumerías, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este miércoles 11 de marzo con Cuenta DNI:

  • Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
  • Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
  • Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
  • Toledo: 20% de ahorro, el descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja.
  • Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).
  • Supermercado Josimar: 15% de ahorro con tope de reintegro por $6.000 por persona y por semana.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
  • Expoagro del 10 al 13 de marzo: 25% de descuento en puestos adheridos con tope de reintegro en $10.000 por transacción y por persona.
  • Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo y hoy se conoce la fecha de la sentencia
Últimas noticias de La Ciudad

Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Cuáles son las facultades de la UNLP en las que aún no se eligieron decanos
Policiales
Dramático incendio en La Plata: ardió una casa y un hombre terminó con quemaduras
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo y hoy se conoce la fecha de la sentencia
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Deportes
Gimnasia quiere volver a ganar frente a Banfield: formaciones, hora y TV
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Espectáculos
Matriarcado en Gran Hermano Generación Dorada: seis mujeres salieron de placa
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas   
Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating 
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Información General
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla