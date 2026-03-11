Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 11 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias, mercados, farmacias y perfumerías.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 11 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, 10% en farmacias y perfumerías, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este miércoles 11 de marzo con Cuenta DNI: