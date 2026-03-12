Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Hoy, 12 de marzo de 2026, es el Día Mundial del Riñón y en ese marco se estima que la enfermedad renal crónica (ERC), una de las patologías de mayor crecimiento a nivel global, afecta aproximadamente a 1 de cada 10 adultos en el mundo, lo que representa más de 850 millones de personas. En Argentina, la prevalencia estimada oscila entre el 10 y el 12% de la población adulta y una proporción significativa desconoce su diagnóstico.
La ERC es una enfermedad silenciosa, ya que, puede avanzar durante años sin síntomas evidentes y, cuando se detecta en etapas avanzadas, puede requerir diálisis o trasplante renal, por lo cual, en el marco del Día Mundial del Riñón, los especialistas destacan la importancia de promover la salud renal como un eje central de la salud pública y del desarrollo sostenible, según un informe reciente.
“Algunos aspectos importantes y datos clave a la hora de hablar de la ERC: se encuentra entre las principales causas de muerte a nivel mundial y se proyecta que será una de las cinco primeras para 2040; la diabetes y la hipertensión arterial son responsables de más del 60% de los casos; y la detección temprana mediante análisis simples -creatinina en sangre y albuminuria en orina- permite frenar su progresión”, comenta el Dr. Mariano Forrester, médico del Servicio de Nefrología del Hospital Británico (M.N. 94.537).
Por su lado, la Dra. Viviana Cantarutti, aseguró: “El 12 de marzo es una fecha que pone el foco en la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal crónica. El mensaje es claro: la salud renal importa y mucho más de lo que creemos. La mayoría de las enfermedades renales avanzan de manera silenciosa, en sus etapas iniciales no suelen dar síntomas, por eso el chequeo es fundamental”.
“Tienen mayor riesgo las personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de insuficiencia renal”, indicó la médica clínica de Ospedyc, quien añadió: “Un dato alentador es que gran parte del daño renal puede prevenirse o retrasarse. Mantener un peso saludable, realizar actividad física, controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre, evitar el tabaco y no automedicarse son medidas fundamentales. En personas con factores de riesgo, es importante controlar periódicamente la función renal”.
La especialista manifestó luego: “Cuidar los riñones es cuidar todo el organismo. La detección temprana puede marcar la diferencia entre prevenir complicaciones o enfrentar un problema mayor. La prevención empieza hoy, con un control”.
En los últimos años se produjeron avances significativos en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, entre los que se destacan las nuevas terapias con inhibidores SGLT2 que reducen la progresión renal y el riesgo cardiovascular, incluso, en pacientes sin diabetes; el uso ampliado de antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide con impacto en la protección renal; el desarrollo de estrategias integradas de manejo cardio-renal-metabólico y mejoras en las técnicas de diálisis, con menor impacto ambiental y mayor eficiencia energética.
La diálisis es un tratamiento que consume grandes volúmenes de agua y energía, mientras que el compromiso actual de la nefrología incluye la optimización de recursos en terapias de diálisis, la reducción de residuos sanitarios y el fortalecimiento de estrategias de prevención para disminuir la necesidad de terapias sustitutivas.
En relación a las claves para la prevención de la enfermedad renal crónica, las mismas son:
- Control periódico de presión arterial.
- Evaluación de la función renal en pacientes con diabetes, hipertensión o antecedentes familiares.
- Alimentación equilibrada, reducción de sal y actividad física regular.
- Evitar automedicación con antiinflamatorios.
