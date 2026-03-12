Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Histórica donación de un corazón infantil

12 de Marzo de 2026 | 03:08
El sistema de trasplantes argentino registró un avance histórico: en el Hospital Nacional Alejandro Posadas se realizó por primera vez una donación de corazón pediátrico en asistolia controlada mediante la técnica de Perfusión Regional Normotérmica (PRN).

El procedimiento marca un precedente dentro del sistema público de salud y abre nuevas posibilidades para ampliar la disponibilidad de órganos para trasplantes.

El caso involucró a un niño de 3 años que permanecía internado desde hacía más de un año en el sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica. El paciente presentaba una enfermedad neurológica crónica, refractaria y con dependencia tecnológica.

Tradicionalmente, los trasplantes cardíacos se realizan a partir de donantes con muerte encefálica, es decir, cuando el cerebro deja de funcionar pero el corazón continúa latiendo gracias al soporte médico. La donación en asistolia controlada es diferente: en estos casos el corazón del donante deja de latir y recién entonces se inicia el proceso de procuración.

Para poder preservar los órganos en esas condiciones se utiliza la Perfusión Regional Normotérmica, una técnica avanzada que permite restablecer de manera controlada la circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo luego del fallecimiento. De ese modo se mantienen los órganos oxigenados, se evita su deterioro y se mejora tanto su viabilidad como el pronóstico para los receptores.

Según el informe difundido sobre el procedimiento, la decisión solidaria de la familia permitió concretar el operativo y establecer un hito en el sistema nacional de trasplantes: es el primer caso de ablación cardíaca realizado en un hospital nacional mediante asistolia controlada en la Argentina.

“El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional, ponerla al servicio del sistema de trasplantes y, sobre todo, generar confianza en otros equipos. Aunque es una práctica validada en el mundo, en nuestro país implica un cambio de paradigma. Ser pioneros supone vencer resistencias, pero este resultado confirma que vamos por el camino correcto”, explicó el Dr. Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil.

 

