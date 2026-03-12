Casi 100 años después: Zaniratto igualó el récord de José Ripullone, el entrenador del Gimnasia campeón 1929

Fernando Zaniratto lleva 18 partidos al mando de Gimnasia y sigue sorprendiendo con sus números. Volvió a ganar Gimnasia como visitante y para Lucho fue la sexta victoria sobre 11 partidos fuera del Bosque, y la pregunta va directamente sobre cuántos entrenadores en sus primeros partidos fuera del Juan Carmelo Zerillo lograron tantas victorias en poco tiempo. Pocos, y la mayoría con éxitos.



Zaniratto es el DT que más victorias logró como visitante de los últimos 10 años en sus primeros partidos como entrenador: fueron seis ya, festejando sobre River, Platense, Unión, Barracas, Gimnasia de Mendoza y Banfield (cayendo versus Independiente, Estudiantes, River y Barracas, más empate contra Tigre). Ahora, para buscar números parecidos hay que volver casi 100 años atrás.

El detalle es con quiénes se puede comparar ese registro de Zaniratto, y son pocos: mismo número de victorias de visitante en sus primeros 11 encuentros -fuera de 60 y 118- que José Ripullone (1929, campeón) y una más que Pedro Troglio (2005, subcampeón). Felipe Scarponi en la Primera B de 1944 logró siete triunfos en esa marca de tiempo y logró ascenso a Primera, como también en 1947 Roberto Sbarra, un histórico jugador de Estudiantes y de la Selección que aceptó ser entrenador de Gimnasia y en sus primeros 11 partidos de visitante ganó cinco, siendo clave para el ascenso como puntero.

José Ripullone fue uno de los primeros entrenadores del fútbol argentino, el pionero en Gimnasia en épocas donde no era tanta costumbre hasta que se profesionalizó el deporte sobre los años 30'. En 1929 llevó adelante al plantel que terminó saliendo campeón del Campeonato denonimado Copa Estímulo.

El torneo de aquel entonces tenía 35 equipos, Gimnasia formó parte de la Zona A y ganó 14 de los 17 partidos (en el clásico le dieron los puntos). Pero el detalle es que de esos ocho partidos como visitante, ganó seis. Y si se suman sus primeros 11 partidos como entrenador en terreno adversario -comparando con Zaniratto-, se quedó con ese récord (en base a la estadística de GELP.ORG.AR): seis triunfos y cinco caídas (cuatro consecutivas).

Venció a Colegiales, Estudiantes de Buenos Aires, Talleres de Remedios de Escalada, Argentino del Sud, San Fernando y Almagro (perdiendo dos esa temporada y dos de visitante en la siguiente). El dato es que tuvo un triunfo más afuera en ese 1929, pero en cancha neutral: frente a Boca, para decir campeón. Ripullone estuvo en total 51 partidos al frente: 33 triunfos, cuatro empates y 14 derrotas (casi el 70 por ciento de efectividad).

Scarponi, que había sido arquero del Lobo -con goles cuando era delantero- y campeón de 1929, dirigió 25 partidos en total, siendo uno de los más efectivos en la historia tripera, si no es el más y encima metió ascenso a Primera: ganó 21, empató dos y perdió dos (nunca cayó en El Bosque). Invicto de 13 partidos, venciendo consecutivamente afuera a El Porvenir, Tigre, All Boys, Dock Sud, Almagro y Defensores de Belgrano (sumando otros seis triunfos más como visitante, logrando 12). Terminó ganando nueve de los 13 afuera.

Aquella marca de los años 30' y 40' recién se recuperó para los 2000, con Pedro Troglio, otro exjugador: en 2005, cuando dirigió sus primeros partidos. Venció a Rosario Central, Instituto, Argentinos, Quilmes y River, empató con Arsenal y Banfield, mientras que perdió versus Estudiantes, Olimpo, Colón y Vélez entre sus 11 encuentros iniciales fuera del Bosque. Lo de Sbarra, en la B de 1947 fue festejando sobre Defensores de Belgrano, Quilmes, Unión, Argentinos y All Boys), empatando tres y cediendo en otros tres.

Zaniratto ya era el entrenador con más victorias en los primeros 13 partidos (total de ocho) de un DT de los últimos 10 años: Alfaro había logrado siete como también Gorosito, mientras que Troglio -último ciclo-, Indio Ortíz, Madelón y Méndez seis. Abajo habían quedado Messera / Martini, Maradona, Chirola Romero y Flores.

Más cantidad de victorias como visitante en primeros partidos como DT en Gimnasia