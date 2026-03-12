Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Tras nuevo triunfo de visitante

Casi 100 años después: Zaniratto igualó el récord de José Ripullone, el entrenador del Gimnasia campeón 1929

Casi 100 años después: Zaniratto igualó el récord de José Ripullone, el entrenador del Gimnasia campeón 1929

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

12 de Marzo de 2026 | 11:27

Escuchar esta nota

Fernando Zaniratto lleva 18 partidos al mando de Gimnasia y sigue sorprendiendo con sus números. Volvió a ganar Gimnasia como visitante y para Lucho fue la sexta victoria sobre 11 partidos fuera del Bosque, y la pregunta va directamente sobre cuántos entrenadores en sus primeros partidos fuera del Juan Carmelo Zerillo lograron tantas victorias en poco tiempo. Pocos, y la mayoría con éxitos.

Zaniratto es el DT que más victorias logró como visitante de los últimos 10 años en sus primeros partidos como entrenador: fueron seis ya, festejando sobre River, Platense, Unión, Barracas, Gimnasia de Mendoza y Banfield (cayendo versus Independiente, Estudiantes, River y Barracas, más empate contra Tigre). Ahora, para buscar números parecidos hay que volver casi 100 años atrás.

El detalle es con quiénes se puede comparar ese registro de Zaniratto, y son pocos: mismo número de victorias de visitante en sus primeros 11 encuentros -fuera de 60 y 118- que José Ripullone (1929, campeón) y una más que Pedro Troglio (2005, subcampeón). Felipe Scarponi en la Primera B de 1944 logró siete triunfos en esa marca de tiempo y logró ascenso a Primera, como también en 1947 Roberto Sbarra, un histórico jugador de Estudiantes y de la Selección que aceptó ser entrenador de Gimnasia y en sus primeros 11 partidos de visitante ganó cinco, siendo clave para el ascenso como puntero.

LE PUEDE INTERESAR

Un ex Gimnasia habló del "pasillo de espaldas" y calentó la final Estudiantes vs Central, aún sin fecha

LE PUEDE INTERESAR

Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia

José Ripullone fue uno de los primeros entrenadores del fútbol argentino, el pionero en Gimnasia en épocas donde no era tanta costumbre hasta que se profesionalizó el deporte sobre los años 30'. En 1929 llevó adelante al plantel que terminó saliendo campeón del Campeonato denonimado Copa Estímulo. 

El torneo de aquel entonces tenía 35 equipos, Gimnasia formó parte de la Zona A y ganó 14 de los 17 partidos (en el clásico le dieron los puntos). Pero el detalle es que de esos ocho partidos como visitante, ganó seis. Y si se suman sus primeros 11 partidos como entrenador en terreno adversario -comparando con Zaniratto-, se quedó con ese récord (en base a la estadística de GELP.ORG.AR): seis triunfos y cinco caídas (cuatro consecutivas).

Venció a Colegiales, Estudiantes de Buenos Aires, Talleres de Remedios de Escalada, Argentino del Sud, San Fernando y Almagro (perdiendo dos esa temporada y dos de visitante en la siguiente). El dato es que tuvo un triunfo más afuera en ese 1929, pero en cancha neutral: frente a Boca, para decir campeón. Ripullone estuvo en total 51 partidos al frente: 33 triunfos, cuatro empates y 14 derrotas (casi el 70 por ciento de efectividad). 

Scarponi, que había sido arquero del Lobo -con goles cuando era delantero- y campeón de 1929, dirigió 25 partidos en total, siendo uno de los más efectivos en la historia tripera, si no es el más y encima metió ascenso a Primera: ganó 21, empató dos y perdió dos (nunca cayó en El Bosque). Invicto de 13 partidos, venciendo consecutivamente afuera a El Porvenir, Tigre, All Boys, Dock Sud, Almagro y Defensores de Belgrano (sumando otros seis triunfos más como visitante, logrando 12). Terminó ganando nueve de los 13 afuera.

Aquella marca de los años 30' y 40' recién se recuperó para los 2000, con Pedro Troglio, otro exjugador: en 2005, cuando dirigió sus primeros partidos. Venció a Rosario Central, Instituto, Argentinos, Quilmes y River, empató con Arsenal y Banfield, mientras que perdió versus Estudiantes, Olimpo, Colón y Vélez entre sus 11 encuentros iniciales fuera del Bosque. Lo de Sbarra, en la B de 1947 fue festejando sobre Defensores de Belgrano, Quilmes, Unión, Argentinos y All Boys), empatando tres y cediendo en otros tres.

Zaniratto ya era el entrenador con más victorias en los primeros 13 partidos (total de ocho) de un DT de los últimos 10 años: Alfaro había logrado siete como también Gorosito, mientras que Troglio -último ciclo-, Indio Ortíz, Madelón y Méndez seis. Abajo habían quedado Messera / Martini, Maradona, Chirola Romero y Flores.

Más cantidad de victorias como visitante en primeros partidos como DT en Gimnasia

 

  • 1929: Ripullone, con 6 en 7 partidos -campeón-
  • 1944: Scarponi, con 7 en 11 partidos (terminó con 9 en 13) -campeón Primera B-
  • 1947: Sbarra, con 5 en 11 partidos -campeón Primera B-
  • 2005: Troglio, con 5 en 8 partidos -subcampeón-
  • 2025-2026: Zaniratto, 6 en 11 partidos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fernando Zaniratto, tras la victoria: "Está clarísimo que nos gustaría terminar los partidos más cómodos"

Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia

VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Últimas noticias de Deportes

Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"

Un ex Gimnasia habló del "pasillo de espaldas" y calentó la final Estudiantes vs Central, aún sin fecha

Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
Espectáculos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson
Impactante y sofisticado: Wanda Nara mostró su living inspirado en un hotel cinco estrellas, las fotos
Anamá Ferreira indignada por los comentarios racistas de Carmiña con la platense Mavinga en Gran Hermano
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
La Ciudad
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
En La Plata, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Reconocieron en La Plata a mujeres migrantes por su contribución social y cultural a la Ciudad
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Política y Economía
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
AFAGate: en medio de un caos, "Chiqui" Tapia llegó a los Tribunales para declarar
Cifras y causas del delito juvenil en La Plata: la importancia de los clubes para sacar a los chicos de la calle
En un jet privado a Punta del Este, el otro polémico viaje de Adorni y su familia
Violenta agresión a un diputado que colaboraba con ayuda a los inundados en Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla