Deportes

Estudiantes vs Rosario Central.- Un ex Gimnasia habló del "pasillo de espaldas" y calentó la previa de la Supercopa Internacional, aún sin fecha: "No fue lindo", dijo "Fatura" Broun

El choque se disputaría en Asunción, Paraguay

El "pasillo de espaldas" de Estudiantes a Rosario Central, el año pasado en Rosario

12 de Marzo de 2026 | 09:53

La Supercopa Internacional 2026 que deben disputar Estudiantes y Rosario Central sigue sin fecha. En medio de las especulaciones por las lesiones de importantes jugadores Canallas, entre ellos Angel Di María, y con la sede de Paraguay como posible escenario, lo cierto es que el Pincha sigue a la espera de definiciones.

En ese marco, en las últimas horas un protagonista le puso pimienta a la previa de ese duelo que muchos llaman el del "morbo". Se trata de Jorge "Fatura" Broun, ex Gimnasia en épocas de Diego Maradona como DT, quien se refirió al polémico partido que jugaron ambos equipos el año pasado por los octavos de final del Torneo Clausura, en el que los jugadores albirrojos hicieron el famoso "pasillo de espaldas", a modo de protesta contra la AFA.

"No fue lindo", dijo el arquero del elenco rosarino al recordar aquel episodio que luego terminó con el título del equipo comandado por Eduardo Domínguez, que le ganó la final a Racing. "Sólo pensamos en Central, y lo que haya pasado es cosa de ellos", dijo Fatura.

En ese sentido agregó que "en el momento es verdad que nos dijeron que algo iban a hacer en el pasillo, pero no dijeron qué. Y nos aclararon que no era en contra nuestro. La verdad que nos sorprendió y no fue lindo".

Luego manifestó: "Son decisiones que tomaron o los jugadores o los directivos, y uno las respeta, nada más. Quedó ahí". Para cerrar, sobre la final que aún espera la confirmación de la fecha, el arquero dijo que "nosotros vamos a querer ganar por nosotros porque es una final. Este club se lo merece porque es grande y porque el grupo que tenemos es de muy buena gente".

 

