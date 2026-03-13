La racha que empieza a incomodar al Xeneize

Tras la igualdad ante San Lorenzo en La Bombonera, Boca sumó su cuarto empate consecutivo jugando como local. La última vez durante 2021, con Miguel Ángel Russo a cargo del primer equipo.

La paridad del miércoles en el barrio de La Boca, dejó un gusto amargo, y de dudas sobre todas las cosas, ya que por los pasillos de Bransend 805, la continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo -si no logra una victoria ante Unión- no están segura como hace algunos días atrás.

Pese a esto, el plantel se entrena en Casa Amarilla para dar vuelta la página a un delicado presente, que comenzó a malhumorar a varios hinchas, que en las últimas presentaciones en el Alberto J. Armando se hicieron oír con murmullos y silbidos.

Siguiendo esta misma línea, el Xeneize está a una igualdad de igualar una racha para nada positiva que no sucede desde 2021. En este sentido, luego de quedar en tablas con San Lorenzo, Boca alcanzo su cuarto empate consecutivo jugando en La Bombonera.

En aquella oportunidad, con Miguelo en el banco de los suplentes, sus dirigidos llegaron a las cinco paridades consecutivas. La seguidilla comenzó nada menos, que con el eterno rival: River Plate. Fue 2-2 por la extinta Copa Diego Armando Maradona.

El segundo empate se dio en el marco de la Copa Libertadores de América, sin goles ante Santos de Brasil. Luego, ante Gimnasia por la Copa de La Liga Profesional el resultado quedó 2-2. Mientras que ante el Sarmiento y el Millonario el marcador fue el mismo: 1-1.

Cabe recordar, que esa racha se dio en el lapso de dos meses, entre el 2 de enero de 2021, y el 14 de marzo del citado año.

Por su parte, la actual secuencia de igualdades se consolido con San Lorenzo. La misma inició el 15 de febrero ante Platense, y sin goles. En tanto que cinco días más tarde, en otro clásico con Racing tampoco hubo goles.

Mientras que en las últimas dos presentaciones que realizó en La Bombonera fueron igualdades 1-1. Primero con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y la de antes de ayer con el Ciclón.

Sin embargo, Úbeda y compañía busca que los fantasmas del pasado no acechen por la Ribera. El próximo partido en condición de local es con Instituto por la decimosegunda jornada del Torneo Apertura el domingo 22 de marzo. Aunque antes, buscará resurgir ante Unión de Santa Fe, este domingo en por la noche en la provincia del Litoral.

úbeda analiza variantes

De cara al partido del fin de semana ante el Tatengue en el Estadio 15 de Abril, Claudio Úbeda diagrama el posible equipo para ir a Santa Fe. Con respecto a la práctica de ayer, el Sifón hizo una práctica con quienes no jugaron frente a San Lorenzo, y quedó conforme con el trabajo de Juan Barinaga. Ante esto, el lateral derecho tiene grandes chances de volver a la estructura inicial del equipo.