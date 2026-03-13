La racha que empieza a incomodar al Xeneize

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el empate ante el Ciclón, Boca llegó a las cuatro igualdades seguidas jugando de local. La última vez fue con Russo como DT
Tras la igualdad ante San Lorenzo en La Bombonera, Boca sumó su cuarto empate consecutivo jugando como local. La última vez durante 2021, con Miguel Ángel Russo a cargo del primer equipo.
La paridad del miércoles en el barrio de La Boca, dejó un gusto amargo, y de dudas sobre todas las cosas, ya que por los pasillos de Bransend 805, la continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo -si no logra una victoria ante Unión- no están segura como hace algunos días atrás.
Pese a esto, el plantel se entrena en Casa Amarilla para dar vuelta la página a un delicado presente, que comenzó a malhumorar a varios hinchas, que en las últimas presentaciones en el Alberto J. Armando se hicieron oír con murmullos y silbidos.
Siguiendo esta misma línea, el Xeneize está a una igualdad de igualar una racha para nada positiva que no sucede desde 2021. En este sentido, luego de quedar en tablas con San Lorenzo, Boca alcanzo su cuarto empate consecutivo jugando en La Bombonera.
En aquella oportunidad, con Miguelo en el banco de los suplentes, sus dirigidos llegaron a las cinco paridades consecutivas. La seguidilla comenzó nada menos, que con el eterno rival: River Plate. Fue 2-2 por la extinta Copa Diego Armando Maradona.
El segundo empate se dio en el marco de la Copa Libertadores de América, sin goles ante Santos de Brasil. Luego, ante Gimnasia por la Copa de La Liga Profesional el resultado quedó 2-2. Mientras que ante el Sarmiento y el Millonario el marcador fue el mismo: 1-1.
LE PUEDE INTERESAR
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
LE PUEDE INTERESAR
Defensa empató y Soso explotó de bronca
Cabe recordar, que esa racha se dio en el lapso de dos meses, entre el 2 de enero de 2021, y el 14 de marzo del citado año.
Por su parte, la actual secuencia de igualdades se consolido con San Lorenzo. La misma inició el 15 de febrero ante Platense, y sin goles. En tanto que cinco días más tarde, en otro clásico con Racing tampoco hubo goles.
Mientras que en las últimas dos presentaciones que realizó en La Bombonera fueron igualdades 1-1. Primero con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y la de antes de ayer con el Ciclón.
Sin embargo, Úbeda y compañía busca que los fantasmas del pasado no acechen por la Ribera. El próximo partido en condición de local es con Instituto por la decimosegunda jornada del Torneo Apertura el domingo 22 de marzo. Aunque antes, buscará resurgir ante Unión de Santa Fe, este domingo en por la noche en la provincia del Litoral.
De cara al partido del fin de semana ante el Tatengue en el Estadio 15 de Abril, Claudio Úbeda diagrama el posible equipo para ir a Santa Fe. Con respecto a la práctica de ayer, el Sifón hizo una práctica con quienes no jugaron frente a San Lorenzo, y quedó conforme con el trabajo de Juan Barinaga. Ante esto, el lateral derecho tiene grandes chances de volver a la estructura inicial del equipo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí